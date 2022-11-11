【TVB節目巡禮】姚子羚王浩信合作演喜劇　陳聖瑜首拍劇向陳法蓉問意見

TVB電視踏入55周年台慶，於今天（11月11日）在將軍澳電視廣播城舉行《無綫節目巡禮2023》，逾160位藝員盛裝出席。

其中從節目巡禮的片段當中，看到姚子羚與陳聖瑜也在劇集中各有突破，二人分別與TOPick暢談拍攝點滴與難忘事！

姚子羚挑戰喜劇

兩劇在手的姚子羚透露自己回內地再加上隔離，已在香港「消失」近7個月，她指自己在內地會吃茶餐廳，身邊又有不少香港演員，也習慣在內地工作。

子羚有份參演《狀王之王》，她稱自己較少演喜劇，兼很開心與王浩信自《好心作怪》後再次合作，並在新劇演一對。她很開心劇集由過往演宋世傑的張達明任顧問。

她指自己在演繹當中也相當轄出去，最難忘的是她與拍檔浩信需要「笑到喊」，需要互相幫忙以進入喪笑的氛圍。

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陳聖瑜首拍劇

首度拍劇的陳聖瑜在《一舞傾城》中有被凌辱、強姦的鏡頭，她稱當中有很多不同的嘗試。她指自己會向前輩陳法蓉取經，也有向她問意見。

對於首次拍劇便有較多的戲份，她感到有壓力，但在拍攝期間也已經作調整表現。她覺得自己的表現要留待觀眾評分，希望可以在未來做得更好並且邊拍邊學。

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記者：陳曉柔、馮雪怡

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