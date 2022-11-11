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【明星時尚】CHANEL聯乘本地女神合作　蘇麗珊+林愷鈴+吳家忻示範珠寶腕錶 【內附詳情】

休閒消費 19:05 2022/11/11

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熱門 MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

CHANEL邀請一眾時尚潮流女生出席ONCE UPON A MOON登月之旅，蘇慧珊、吳家忻率先體驗。（圖片：品牌提供）

作為全球潮女首屈一指超愛的品牌CHANEL，於尖沙咀K11 Musea舉行一個盛大隆重「登月之旅」——ONCE UPON A MOON TRAVEL展覽，一次徵召旗下COCO CRUSH、CAMELIA、N°5等高級珠寶系列精品，和其腕錶界享負盛名的經典作J12和PREMIERE系列等作展品，更盛邀本地一眾時尚青春女生如蘇麗珊、吳家忻（Kayan9896）、林愷鈴 、歸綽嶢、劉沛蘅、黃淑蔓、等率先體驗CHANEL的潮物魅力。

    點擊圖片放大
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為迎合不同系列的風格，現場分多個不同展區配搭不同CHANEL精品：將J12、PREMIERE、N°5、COCO CRUSH等加上品牌尊貴的禮物盒放在一起，將CHANEL的多個經典圖案糅合，完全視範高級品牌應有的美學。其中打卡拍照位，真係靚到……

現場有拍照區，個SETTING靚到，各大潮女必到打卡位。（圖片品牌提供）

大會更向參觀者派發尊貴度十足的護照給大家，認真周到，不容錯過。（圖片：品牌提供）

ONCE UPON A MOON TRAVEL

日期：11月12日至11月23日

時間：11am-9pm

地點：Opera Theatre, G/F, K11 MUSEA

記者：黃鑑江

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