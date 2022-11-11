【明星時尚】楊天宇曾樂彤示範帝舵腕錶　4款TUDOR錶帶盡展型格

▲ 楊天宇佩戴 BLACK BAY 41 S&G，黑錶面；曾樂彤佩戴 BLACK BAY 36 S&G，香檳色鑲鑽錶面。

英皇鐘錶珠寶與帝舵表合作於尖沙咀海港城海運大廈開設品牌專門店，藝人楊天宇、曾樂彤到賀並親自示範多款TUDOR腕錶，包括： BLACK BAY PRO、PELAGOS 39、BLACK BAY 41 S&G、BLACK BAY 36 S&G，完全互相配合時尚型格的風格。

曾樂彤對專門店內的潛水員道具十分欣賞：「潛水員道具栩栩如生，好想同佢selfie。」

▲ 曾樂彤佩戴 PELAGOS 39，鋼錶帶

由於曾樂彤與楊天宇的膚色好大對比，兩人一面拍攝一面互相開玩笑，本身皮膚已經透白的曾樂彤靠在一身陽光膚色的楊天宇身邊，笑言更加有美白功效，並稱讚攝影效果做到黑與白好大對比。

英皇鐘錶珠寶特約帝舵表專門店座落於市中心迷人的維多利亞港旁，在海運大廈內最大、最多元化的購物商場海港城開業。

▲ 楊天宇佩戴 BLACK BAY PRO，鋼錶帶

被視為頂級購物勝地的海港城，坐擁超過 450 家商店、80 家餐廳、藝術畫廊、觀景台和郵輪碼頭。佔地 49 平方米的全新店舖將體現帝舵表風格，以紅、黑、灰色調揉合高品質裝飾材質。

佔地兩層專門店以獨特的海洋探險元素裝飾，包括港口窗門，讓人感覺猶如置身郵輪碼頭觀景台，俯瞰整個海港和充滿動感的香港天際線。

帝舵表專門店提供一系列非凡的經典、運動、潛水和品牌傳統復刻系列。包括新發布的 Pelagos 39 腕錶，游走於專業潛水腕錶的尖端性能與魅力都市的百變風格之間，配上品牌專利自動調節鋼摺扣及夜光標記，Pelagos 39 以帝舵表原廠機芯推動，確保腕錶堅固、耐用、可靠且精準。

記者：eric

