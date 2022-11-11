【正義迴廊】麥沛東增肥40磅楊偉倫狂背德文　演弒親分屍場面感煎熬：辛苦但好爽

《正義迴廊》上映不足兩星期已經破千萬票房，雖然距離「回本」仍有一段距離，但口碑載道，加上港片風氣盛行，破票房紀錄有望。

電影改編自2013年發生的「大角咀肢解父母案件」，楊偉倫（阿卵）飾演受害人兒子、第一被告張顯宗，麥沛東（麥東）則飾演智商偏低的第二被告唐文奇，兩位出身舞台劇界的演員首次擔正電影男主角就得到如此具發揮空間的角色，絕對是實力的證明。

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當年哄動全港的弒親案，兩位主角當然有印象。阿卵飾演的第一被告張顯宗，角色原型留下許多線索可以參考，但要揣摩一位親手殺掉雙親的殺人犯，還是有一定的難度：「做得出這個行為的人物，動機不容易被理解，只能嘗試透過他留下的資料，包括他在網上的帖文、日記、影片，我最深刻的是他到《玉蒲團》試鏡的片段，抽絲剝繭找尋找他的心路歷程，在探索的過程有如拼拼圖一樣，有難度但對演員來說是個很有空間去探索與發揮的一件事。」

▲ （陳慧安攝）

麥東飾演的唐文奇是第二被告，角色原型只得一段與胞姊的訪問影片，幸好有一班「奇案迷」當年特地進場聽審，把其他未有公諸於世的細節紀錄下來：「例如他試過三料自殺、曾經結婚被騙財、與家姐的關係，但很多都是人傳人的內容，我需要把資料串連起來。又會把他跟家姐受訪影片的明顯特質，例如會肉緊地握拳、提高聲線說話等，捉緊這些核心感覺去演繹。」

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最大挑戰

兩位首次擔演電影男主角，迎來不少的挑戰。外型可愛討喜的麥東入行以來大多飾演搞笑的角色，在就讀演藝學院時已經想演殺人犯的他，對於飾演富有難度的唐文奇加上連串挑戰，以「夢幻」來形容是次演出。麥東嘗試了許多的第一次，包括吊威也、被車撞、殺人、分屍，其中最大的「犧牲」定要數妄顧健康去增肥。麥東在一個月內飆升40磅至200磅，但他仍不滿足：「覺得要再肥點、大約230磅就差不多，但別人聽到已經覺得太瘋狂，很不健康。」在開拍前為了增磅，麥東每日狂吃五、六餐：「有空就喝可樂、食雪糕，但拍攝時無時間吃飯，一日最多3餐，慢慢越來越瘦。」

▲ （《正義迴廊》劇照）

同樣演喜劇為主的阿卵直言每場戲都是挑戰，不過最難的是戲中模仿希特拉的幻想情節：「我英文都差，還要講很多喉嚨音的德文，有痰就容易做到，但沒有的話真的好難。」導演在現場安排了德文老師協助，但同時亦成為阿卵的壓力：「要顧及演戲還要講完全不熟悉的語言真的很難，去到某個位置我向老師提出，能否讓我先專注演繹，那些細節位說不好的話，再以後期配音處理。」

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雖然阿卵笑言在「兇案現場」自己主力負責「拖地」，但弒親的場面對他亦造成不少心理負擔：「殺人場面在心理和動作上都很累，我處理的角色不是純冷血的人，因為他的壓抑，殺親行為是想釋放自己，對他來說是個必要的儀式。在拍攝時我進入了他的世界不斷殺，感情與精神都去到一個好崩潰的狀態，是痛苦也是挑戰。」

▲ （陳慧安攝）

難以抽離？

電影圍繞如此沉重的題材，麥東指拍攝現場長期處於沉重、安靜的氛圍：「大家都不講無聊事，一講日常就容易抽離，有閑暇都在討論角色。就算沒有我的份，每場戲我都會看，某程度也在幫助我釐清一些東西。但又不會抽離不到角色，我們會好認真去討論，反而是抽身一點去講怎樣拍攝和評論演出。不論導演、我跟阿卵，還有服裝和攝影師等都是第一次，變相大家有點緊張和興奮，同時又非常認真。」

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阿卵覺得角色呈現的無力感雖然會影響自身情緒，但認為自己沒有難以抽離的問題：「空閒時我們都在討論接下來怎樣演繹和調整，是處於工作中的狀態。這令我們用另一雙眼去看自己，雖然精神狀態在角色底下，同時知道我們正在工作，令自己不會鑽進故事難以抽身。」

▲ （《正義迴廊》劇照）

二人在過去主要演出喜劇作品，難得挑戰正劇就來了一部「重口味」之作，阿卵不禁嘆氣：「坦白說拍喜劇真的會舒服好多，《正義迴廊》實在是太辛苦！同時也覺得好爽好正，不過辛苦和爽是無衝突的，我經常跟別人說回想拍攝當時確實好正。」

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麥東亦很享受拍攝過程：「因為真的好少人找我演這種角色，而且拍攝時的那種義無反顧好正。記得殺人部份拍了一整個星期，每日早上8點到片場化妝，凌晨3點收工回家洗澡，睡2個小時又回來再拍。過程當然辛苦但回想起來是正的，那種對電影、戲劇的執著，真的很稀有，是喜劇以外的另一種快感。真想更多觀眾去看我們台前幕後的心血，看第一次只是追劇情，第二次是看細節位，旁邊演員的反應、我們的妝髮，太多細節位要看。」

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參演正劇除了是演技大挑戰，一般都被認定為更容易問鼎獎項，麥東就憑此戲獲得第46屆香港國際電影節「最佳男演員」。但兩位喜劇出身的演員則不認同這說法，阿卵表示：「所以在舞台劇獎項上有分喜鬧劇和悲正劇兩個範疇，如果都放在同一種類，就會有這種『是否這個劇種容易接觸獎項』的想法，但對我來說喜劇不代表戲份無深度，兩種都有它的難度在。如果電影也可以分開是件好事。」麥東則以中餐和西餐作比喻，指兩者的技巧和演員狀態全然不同：「不論嚴肅還是鬧劇，最後也要思考故事在說甚麼，戲中的矛盾衝突、角色性格是甚麼。」

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正義的理解

電影令觀眾對「正義」在法庭的彰顯再作反思，阿卵亦因接拍此戲後想法有所不同：「人的想法很容易受他人口中的批判影響，電影的情節好像不斷提醒自己，很多東西有千絲萬縷的關係，不應單靠片面之辭去做判斷。一個人就已經有很多不同面向，不同的『正義』亦因而產生。」

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麥東則回想當初看到這宗案件的報導時，自己怎樣去接收訊息，再次提醒自己應該要客觀去看待事件：「很多觀眾都會問，到底唐文奇有無做到。我覺得重點不要放在他有無做，導演有件事說得很對，他叫大家看二人的關係、誰有同理心、事件的發展，有無做只是結論，我反而覺得這些更加值得觀眾去思考。」

髮型及化妝：Henry Tse@BigCstyling

服裝：Levi’s（楊偉倫）

記者：陳心怡

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