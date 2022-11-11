【活動推介】茨城縣清酒美食祭 11款「茨名」美酒及超過30款特色食品限時供港

▲ 茨城縣清酒美食祭2022正式展開。

一年一度的「茨城縣清酒與美食祭」活動再度舉行，今年更加入數十款茨城縣的特色食材及食品作推廣，繼續以茨城縣特產清酒帶大家感受這片日本魚米之鄉的水土魅力。

近年越來越多港人追捧清酒，茨城縣今年亦會延續餐廳聯乘活動，邀請本地兩間米芝蓮星級食俯與著名國際唎酒師合作，為活動推介「清酒 配搭米芝蓮菜式」的餐單，讓大家從不一樣的角度走進茨城清酒的醇香世界，展開一場難忘的鑑賞之旅。

茨城縣聯乘米之蓮餐廳推廣清酒活動 Zest By Konishi: 由11月1日開始 都爹利會館：日子稍後公佈

位於中環的ZEST by Konishi由日籍行政總廚小西充（Mitsuru Konishi）主理，他曾在日本東京米芝蓮二星餐廳L’Atelier de Joël Robuchon工作，更是法國米芝蓮二星餐廳Le Taillevent首位日本籍副主廚，並成功帶領Zest在開業四個月後摘星。

小西充擅長把法國菜技巧結合日本觸覺，炮製出味道細緻的新派料理。各位清酒迷可品嚐行政總廚小西充精心炮製的精緻佳餚，細味清酒配搭菜式的獨特滋味。

責任編輯：陳珈希