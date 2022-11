【新店推介】LUCULLUS CACAO全新登陸奧海城 獨家推出Afternoon Tea Set

龍島以優質的朱古力及甜點聞名,品牌不停追求創新,設計大膽,並且本著「It’s more than just CACAO」的理念,持續打造口味非凡的朱古力。最近,龍島將此理念延伸到於奧海城全新登陸的LUCULLUS CACAO。



新店注入不少的創新意念,將不同的可可元素變化成多款全新的美食及飲品。於11月推出獨家的CACAO Afternoon Tea Set,當中包括多款以可可為主題的朱古力甜點和富有特色的打卡飲品﹑新店限定的酸種麵包吐司及招牌酥皮窩夫系列等,讓食客盡情享受可可果帶來不同層次的味道。

品牌把可可果的可能性發揮得淋漓盡致,從可可豆的白色果肉到可可果粒,都一一採用到限定的飲品中。其中一款的CACAO Tea 凍飲,於可可茶上放上85%的單品朱古力片,而且會在杯中注入蘋果木煙霧,把朱古力片輕輕推開,煙霧便會慢慢在杯中溢出,視覺效果豐富,創意十足,相信會成為一個非常受歡迎的打卡飲品。

駐店的Chef 分享,除了精選最優質的可可豆帶到食物中,他們更特別把可可豆的白色外層果肉轉化成飲品呈送到食客的味蕾上。這層果肉十分珍貴,被譽為「可可果中的黃金」,他們將其提煉成果汁,氣味清香,入口帶合適的酸度,再加梳打水調配,成為宜人的飲品。



此外,在LUCULLUS CACAO 的裝潢中,可可的元素更自然地被融入。店面採用了大幅度的dusty pink主題色,當中再配塔華麗的玫瑰金裝飾,整體充滿時尚感,氣派高雅。而且,原來不少的可可果圖案藏身在不同的角落,除了品嚐美食外,食客也可以嘗試尋找它們的蹤影,增添趣味。



店內還有一面由多個圓鏡組成的特色牆,鏡子後的射光閃亮起整個dusty pink世界,提升空間感之餘也十分適合打卡。品牌也將可可果的流線外形帶到座椅的設計中,趣味十足,dusty pink的椅子配對白色石紋的桌子,充滿和諧感。

記者:岑小燕