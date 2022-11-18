【聖誕2022】10大必去聖誕商場打卡位　My Melody冬日樂園+芬蘭聖誕老人村【持續更新】

▲ 「置富Malls．My Melody Sweetmas冬日樂園」。(圖片由品牌提供)

一年一度的聖誕節又到了! 不少商場已推出聖誕慶祝活動。TOPick為你精選的10大商場推介，大家可以與親朋好友到場拍照紀念，感受濃厚的節日氣氛。

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1. life@KCC 「聖誕『森』動旅程」

▲ 第四章 – 森林深處的安樂窩。(圖片由品牌提供)

由2022年11月17日至2023年1月1日，life@KCC和西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro合作帶大家遊歷7大夢幻花森林場景。同時，「精靈森林市集」精心搜羅多位本土職人的花藝創作、天然產品及手工食品，方便大家挑選聖誕禮物；多場花藝祝福工作坊，讓大家親手為摰愛製作別出心裁的聖誕禮物；知名園藝治療師Connie Fung更帶領治療「森」靈工作坊，指導大家接觸大自然治癒「森」靈，洗滌身心，感受聖誕的喜悅和平安。

日期 2022年11月17日至2023年1月1日 時間 上午10時至晚上10時 地點 life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC 交通 葵興港鐵站E出口直達 費用 免費入場

2. 「置富Malls．My Melody Sweetmas冬日樂園」

▲ +WOO嘉湖「馬卡龍糖果屋Café」。(圖片由品牌提供)

由即日起至12月27日，置富Malls旗下4大商場由My Melody帶領下與一眾好友暢遊粉紅夢幻冬日樂園四大場景，包括馬鞍山廣場「巨型聖誕樹小火車樂園」、+WOO嘉湖「馬卡龍糖果屋Café」、置富都會「夢幻旋轉木馬樂園」，以及置富第一城「熱氣球浪漫升空樂園」。場內有超多打卞位，如5米高心形鏡房粉紅聖誕樹、棒棒糖小火車、甜甜圈旋轉木馬及士多啤梨過山車等。粉絲們千萬不要錯過商場限定推出的「My Melody暖笠笠紙巾盒套」以及「My Melody甜蜜抱抱圍裙」，將聖誕祝福帶回家中。

日期 即日起至12月27日 地點 馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城

3. 東港城「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」

▲ 6米高Tonttu精靈聖誕樹。(圖片由品牌提供)

於2022年11月12日至2023年1月1日期間，東港城以Christmas + History為主題，打造「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」。大家將化身成考古專員，穿越充滿北歐氣息的原木風聖誕博物館，在芬蘭小精靈Tonttu的引領之下，探索6大注目考古打卡位，把各個勾起聖誕節甜美回憶的經典佈置及裝飾放大並於到場內，讓大家一邊以小精靈的視覺走進北歐國度，一邊尋找聖誕佳節最傳統的淵源。大家更可透過AR看到一班小精靈手舞足蹈地慶祝聖誕，猶如走進北歐奇幻樂園。另外，東港城更會推出多款原木風格的聖誕精品換領，為各位帶來既經典又充滿北歐風味的聖誕禮物。

日期 2022年11月12日至2023年1月1日 地點 將軍澳東港城一樓中庭 時間 10am – 10pm

4. 西寶城、昇悅商場 及昇御商場「Pororo & Friends聖誕宅急便」

▲ 西寶城、昇悅商場 及昇御商場「Pororo & Friends聖誕宅急便」。(圖片由品牌提供)

由2022年11月22日至2023年1月2日，大家可於信德集團旗下三大商場找到Pororo & Friends的蹤影，逾4米高禮物速遞站，近2米高巨形Pororo 吹氣大頭等場景。除5大俏皮聖誕打卡場景，Pororo 更於西寶城為大家準備3大互動遊戲，讓大家免費參加「禮物監督員」互動遊戲、「Pororo接禮物」Facebook濾鏡遊戲 、搞鬼動態貼圖等。臨近聖誕，Pororo更為小朋友舉行一連串聖誕快閃限定活動，「Pororo限定抱抱見面會」、「快閃兒童聖誕合唱團」、「聖誕DIY 手作兒童市集」等，一起感受歡樂的氛圍，迎接驚喜聖誕。

另外，Pororo亦準備聖誕限定有「禮」消費換領驚喜，於三大商場送出總值近港幣$300,000商戶優惠，以電子貨幣即日累積消費滿指定金額，即可換領獨家限量版Pororo無線充電器或$50指定商戶現金券。

商場地址

西寶城 香港卑路乍街8號 (港鐵香港大學站C2出口) 昇悅商場 九龍荔枝角道833號 (港鐵荔枝角站D3出口) 昇御商場 九龍漆咸道北388號 (港鐵何文田站B1出口)

5. ifc商場「Santa Claus Village聖誕老人村」聖誕裝置

▲ 「Santa Claus Village 聖誕老人村」聖誕裝置。(圖片由品牌提供)

於2022年11月23日至2023年1月2日期間， ifc商場將與官方聖誕老人村攜手在亞洲首度呈獻「Santa Claus Village聖誕老人村」聖誕裝置，重塑位於芬蘭北極圈內羅瓦涅米(Rovaniemi)的聖誕老人村、聖誕老人辦公室 (Santa Claus Office)及聖誕老人郵政局 (Santa Claus’ Main Post Office)。商場亦特別設計聖誕老婆婆烘焙店和聖誕精靈工作坊，讓大家親踏最具童話色彩及濃厚傳統芬蘭聖誕氣氛的聖誕老人村，來一趟北歐節日窩心之旅。

日期 2022年11月23日（星期三）至2023年1月2日（星期一） 時間 早上10時30分至晚上9時 地點 ifc商場一樓中庭 電話 2295 3308

6. 時代廣場 x Serrini《It’s Relaxing Time》綠色聖誕企劃

▲ 時代廣場 x Serrini《It’s Relaxing Time》藝術裝置。(圖片由品牌提供)

將聯同Serrini、大埔林村隱世溫室植物園Botanic Union莆町、本地音樂平台MOOV及故事藝術平台ZtoryTeller在地面露天廣場舉行Xmas Spa with Serrini & Botanic Union《It’s Relaxing Time》綠色療癒聖誕企劃，並以 Serrini全新《Gwendolyn Spa》真美SPA專輯及首次露面的「Tree Baby」角色為靈感，透過北歐森林風的大型藝術裝置，引領大家於聖誕佳節以森林浴，過一個與別不同的治癒聖誕。

同時，於5樓帶來「真美的房間」，透過多重感官結合音樂與藝術的互動空間、Serrini主理一系列的SPA 療程以及期間限定店等，帶領大家從迷茫走到尋找自我的旅程。

日期 2022年11月23日至2023年1月2日 時間 上午10時至晚上10時(首日將在晚上8時後開放) 地點 銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

7. 置地廣場Mrs Claus Bakery

▲ 置地廣場Mrs Claus Bakery 聖誕裝置。(圖片由品牌提供)

今年將邀請聖誕婆婆Mrs Claus與80多位聖誕助手於Mrs Claus Bakery分享佳節喜悅。購買慈善門票入場參觀，更可到多個歡樂互動場景，並於打卡熱點盡情留影。置地廣場會將來自Mrs Claus Bakery之門票、產品和聖誕慈善攤位的收益，全數撥捐「置地公司家基金」指定受惠慈善機構，以支持青年發揮潛能，同時幫助低收入家庭提升年輕人向上流動的機會。

日期:2022年11月24日至2023年1月2日

8. 將軍澳中心 《A FairyTAIL Christmas》

▲ 將軍澳中心 《A FairyTAIL Christmas》。(圖片由品牌提供)

由即日起至2023年1月2日，將軍澳中心將舉行《A FairyTAIL Christmas》，於中庭築起中世紀魔幻城堡，展示8款搜羅來自世界各地的爬蟲類動物，包括蜥蜴、變色龍及守宮，當中更有二級保護動物，讓大家近距離觀察珍稀「爬爬」明星們的一舉一動！魔幻城堡「守衛森嚴」，威猛的紅色噴火巨龍盤踞在城頭監視著城裡動靜，更會每小時噴煙一次！巨龍旁邊還有堅固的城牆和防禦塔，「爬爬」們都被小心翼翼地保護在城內的琉璃聖窗、魔法塔樓與水晶龍蛋之中，讓大家踏入城堡即如化身「龍騎士」，踏上一場緊張刺激的奇幻冒險旅程。

聖誕爬蟲特展

日期 即日起至2023年1月2日 時間 星期一至五︰中午12時至晚上8時 星期六、日及公眾假期︰中午12時至晚上9時 （由中午12時起，噴火龍每小時噴煙一次） 地點 將軍澳中心G/F中庭 查詢 3417 4328

9. 新城市廣場草泥馬「癒」悅聖誕

▲ 新城市廣場草泥馬「癒」悅聖誕。(圖片由品牌提供)

和HomeSquare攜手打造【草泥馬「癒」悅聖誕 • The Healing Christmas In Town】，逾百隻軟萌可愛的草泥馬「降生」兩大商場，與你探索15大夢幻又療癒感十足的節日打卡景點，當中新城市廣場1期7樓星光花園聖誕燈飾載譽回歸，以秘魯彩虹山為靈感打造逾2萬呎戶外星光打卡裝置，在過百萬顆璀璨燈光下擁抱巨型草泥馬們的溫暖祝福。

日期: 即日至2023年1月2日

10. 尖沙咀Mira Place「Let's Gala This Christmas」

▲ 尖沙咀Mira Place「Let's Gala This Christmas」。(圖片由品牌提供)

由即日起至2023年1月1日期間， 3大聖誕Gala盛會–Snap Gala、Joy Gala及Chic Gala，推出一連串慶祝活動由4大金光閃爍的打卡佈置掀起序幕，7.5米高的金光奪目聖誕樹塔和華麗吊燈裝飾點亮Mira Place中庭。於閃爍金漾鏡屋、星光大道紅地毯等場景襯托下，散發無盡光芒。

此外，一系列精彩盛會及快閃優惠，包括：互動變身魔鏡讓您盛裝出席聖誕盛會、獨家星級聖誕造型工作坊、DJ音樂表演、金色聖誕老人大派爆谷及人氣商戶限時快閃聖誕優惠等。

日期 即日起至2023年1月1日 地點 Mira Place 中庭

11. 北角匯「十二隻恐龍過聖誕」

▲ 北角匯「十二隻恐龍過聖誕」。(圖片由品牌提供)

商場將化身恐龍之鄉，更將各種各類的恐龍將隱身於商場聖誕裝飾之中，跟大家大玩捉迷藏。另外，四大焦點主題活動，包括1:1三角龍重磅登場巡遊北角匯、恐龍生蛋全接觸、「12隻恐龍去咗邊？」手機有獎遊戲、消費換領「親親恐龍野餐日」美食套票等。

商場更與香港維港凱悅尚萃酒店合作，精心預備恐龍主題房及恐龍主題禮品，推出【聖誕「龍」莊Staycation套票】。

日期 2022年11月22日至2023年1月2日 時間 上午10時至晚上10時 地點 北角匯1至3期

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責任編緝：張懿慧