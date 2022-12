【聖誕2022】23大必去聖誕商場打卡位　My Melody冬日樂園+芬蘭聖誕老人村【持續更新】

▲ 「置富Malls.My Melody Sweetmas冬日樂園」。(圖片由品牌提供)

一年一度的聖誕節又到了! 不少商場已推出聖誕慶祝活動。TOPick為你精選的23大商場推介,大家可以與親朋好友到場拍照紀念,感受濃厚的節日氣氛。

1. life@KCC 「聖誕『森』動旅程」

▲ 第四章 – 森林深處的安樂窩。(圖片由品牌提供)

由2022年11月17日至2023年1月1日,life@KCC和西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro合作帶大家遊歷7大夢幻花森林場景。同時,「精靈森林市集」精心搜羅多位本土職人的花藝創作、天然產品及手工食品,方便大家挑選聖誕禮物;多場花藝祝福工作坊,讓大家親手為摰愛製作別出心裁的聖誕禮物;知名園藝治療師Connie Fung更帶領治療「森」靈工作坊,指導大家接觸大自然治癒「森」靈,洗滌身心,感受聖誕的喜悅和平安。

日期 2022年11月17日至2023年1月1日 時間 上午10時至晚上10時 地點 life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC 交通 葵興港鐵站E出口直達 費用 免費入場

2. 「置富Malls.My Melody Sweetmas冬日樂園」

▲ +WOO嘉湖「馬卡龍糖果屋Café」。(圖片由品牌提供)

由即日起至12月27日,置富Malls旗下4大商場由My Melody帶領下與一眾好友暢遊粉紅夢幻冬日樂園四大場景,包括馬鞍山廣場「巨型聖誕樹小火車樂園」、+WOO嘉湖「馬卡龍糖果屋Café」、置富都會「夢幻旋轉木馬樂園」,以及置富第一城「熱氣球浪漫升空樂園」。場內有超多打卞位,如5米高心形鏡房粉紅聖誕樹、棒棒糖小火車、甜甜圈旋轉木馬及士多啤梨過山車等。粉絲們千萬不要錯過商場限定推出的「My Melody暖笠笠紙巾盒套」以及「My Melody甜蜜抱抱圍裙」,將聖誕祝福帶回家中。

日期 即日起至12月27日 地點 馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城

3. 置地廣場Mrs Claus Bakery

▲ 置地廣場Mrs Claus Bakery 聖誕裝置。(圖片由品牌提供)

今年將邀請聖誕婆婆Mrs Claus與80多位聖誕助手於Mrs Claus Bakery分享佳節喜悅。購買慈善門票入場參觀,更可到多個歡樂互動場景,並於打卡熱點盡情留影。置地廣場會將來自Mrs Claus Bakery之門票、產品和聖誕慈善攤位的收益,全數撥捐「置地公司家基金」指定受惠慈善機構,以支持青年發揮潛能,同時幫助低收入家庭提升年輕人向上流動的機會。

日期:2022年11月24日至2023年1月2日

4. 東港城「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」

▲ 6米高Tonttu精靈聖誕樹。(圖片由品牌提供)

於2022年11月12日至2023年1月1日期間,東港城以Christmas + History為主題,打造「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」。大家將化身成考古專員,穿越充滿北歐氣息的原木風聖誕博物館,在芬蘭小精靈Tonttu的引領之下,探索6大注目考古打卡位,把各個勾起聖誕節甜美回憶的經典佈置及裝飾放大並於到場內,讓大家一邊以小精靈的視覺走進北歐國度,一邊尋找聖誕佳節最傳統的淵源。大家更可透過AR看到一班小精靈手舞足蹈地慶祝聖誕,猶如走進北歐奇幻樂園。另外,東港城更會推出多款原木風格的聖誕精品換領,為各位帶來既經典又充滿北歐風味的聖誕禮物。

日期 2022年11月12日至2023年1月1日 地點 將軍澳東港城一樓中庭 時間 10am – 10pm

5. 西寶城、昇悅商場 及昇御商場「Pororo & Friends聖誕宅急便」

▲ 西寶城、昇悅商場 及昇御商場「Pororo & Friends聖誕宅急便」。(圖片由品牌提供)

由2022年11月22日至2023年1月2日,大家可於信德集團旗下三大商場找到Pororo & Friends的蹤影,逾4米高禮物速遞站,近2米高巨形Pororo 吹氣大頭等場景。除5大俏皮聖誕打卡場景,Pororo 更於西寶城為大家準備3大互動遊戲,讓大家免費參加「禮物監督員」互動遊戲、「Pororo接禮物」Facebook濾鏡遊戲 、搞鬼動態貼圖等。臨近聖誕,Pororo更為小朋友舉行一連串聖誕快閃限定活動,「Pororo限定抱抱見面會」、「快閃兒童聖誕合唱團」、「聖誕DIY 手作兒童市集」等,一起感受歡樂的氛圍,迎接驚喜聖誕。

另外,Pororo亦準備聖誕限定有「禮」消費換領驚喜,於三大商場送出總值近港幣$300,000商戶優惠,以電子貨幣即日累積消費滿指定金額,即可換領獨家限量版Pororo無線充電器或$50指定商戶現金券。

商場地址

西寶城 香港卑路乍街8號 (港鐵香港大學站C2出口) 昇悅商場 九龍荔枝角道833號 (港鐵荔枝角站D3出口) 昇御商場 九龍漆咸道北388號 (港鐵何文田站B1出口)

6. ifc商場「Santa Claus Village聖誕老人村」聖誕裝置

▲ 「Santa Claus Village 聖誕老人村」聖誕裝置。(圖片由品牌提供)

於2022年11月23日至2023年1月2日期間, ifc商場將與官方聖誕老人村攜手在亞洲首度呈獻「Santa Claus Village聖誕老人村」聖誕裝置,重塑位於芬蘭北極圈內羅瓦涅米(Rovaniemi)的聖誕老人村、聖誕老人辦公室 (Santa Claus Office)及聖誕老人郵政局 (Santa Claus’ Main Post Office)。商場亦特別設計聖誕老婆婆烘焙店和聖誕精靈工作坊,讓大家親踏最具童話色彩及濃厚傳統芬蘭聖誕氣氛的聖誕老人村,來一趟北歐節日窩心之旅。

日期 2022年11月23日(星期三)至2023年1月2日(星期一) 時間 早上10時30分至晚上9時 地點 ifc商場一樓中庭 電話 2295 3308

7. 時代廣場 x Serrini《It’s Relaxing Time》綠色聖誕企劃

▲ 時代廣場 x Serrini《It’s Relaxing Time》藝術裝置。(圖片由品牌提供)

將聯同Serrini、大埔林村隱世溫室植物園Botanic Union莆町、本地音樂平台MOOV及故事藝術平台ZtoryTeller在地面露天廣場舉行Xmas Spa with Serrini & Botanic Union《It’s Relaxing Time》綠色療癒聖誕企劃,並以 Serrini全新《Gwendolyn Spa》真美SPA專輯及首次露面的「Tree Baby」角色為靈感,透過北歐森林風的大型藝術裝置,引領大家於聖誕佳節以森林浴,過一個與別不同的治癒聖誕。

同時,於5樓帶來「真美的房間」,透過多重感官結合音樂與藝術的互動空間、Serrini主理一系列的SPA 療程以及期間限定店等,帶領大家從迷茫走到尋找自我的旅程。

日期 2022年11月23日至2023年1月2日 時間 上午10時至晚上10時(首日將在晚上8時後開放) 地點 銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

8. 將軍澳中心 《A FairyTAIL Christmas》

▲ 將軍澳中心 《A FairyTAIL Christmas》。(圖片由品牌提供)

由即日起至2023年1月2日,將軍澳中心將舉行《A FairyTAIL Christmas》,於中庭築起中世紀魔幻城堡,展示8款搜羅來自世界各地的爬蟲類動物,包括蜥蜴、變色龍及守宮,當中更有二級保護動物,讓大家近距離觀察珍稀「爬爬」明星們的一舉一動!魔幻城堡「守衛森嚴」,威猛的紅色噴火巨龍盤踞在城頭監視著城裡動靜,更會每小時噴煙一次!巨龍旁邊還有堅固的城牆和防禦塔,「爬爬」們都被小心翼翼地保護在城內的琉璃聖窗、魔法塔樓與水晶龍蛋之中,讓大家踏入城堡即如化身「龍騎士」,踏上一場緊張刺激的奇幻冒險旅程。

聖誕爬蟲特展

日期 即日起至2023年1月2日 時間 星期一至五︰中午12時至晚上8時 星期六、日及公眾假期︰中午12時至晚上9時 (由中午12時起,噴火龍每小時噴煙一次) 地點 將軍澳中心G/F中庭 查詢 3417 4328

9. 新城市廣場草泥馬「癒」悅聖誕

▲ 新城市廣場草泥馬「癒」悅聖誕。(圖片由品牌提供)

和HomeSquare攜手打造【草泥馬「癒」悅聖誕 • The Healing Christmas In Town】,逾百隻軟萌可愛的草泥馬「降生」兩大商場,與你探索15大夢幻又療癒感十足的節日打卡景點,當中新城市廣場1期7樓星光花園聖誕燈飾載譽回歸,以秘魯彩虹山為靈感打造逾2萬呎戶外星光打卡裝置,在過百萬顆璀璨燈光下擁抱巨型草泥馬們的溫暖祝福。

日期: 即日至2023年1月2日

10. 尖沙咀Mira Place「Let's Gala This Christmas」

▲ 尖沙咀Mira Place「Let's Gala This Christmas」。(圖片由品牌提供)

由即日起至2023年1月1日期間, 3大聖誕Gala盛會–Snap Gala、Joy Gala及Chic Gala,推出一連串慶祝活動由4大金光閃爍的打卡佈置掀起序幕,7.5米高的金光奪目聖誕樹塔和華麗吊燈裝飾點亮Mira Place中庭。於閃爍金漾鏡屋、星光大道紅地毯等場景襯托下,散發無盡光芒。

此外,一系列精彩盛會及快閃優惠,包括:互動變身魔鏡讓您盛裝出席聖誕盛會、獨家星級聖誕造型工作坊、DJ音樂表演、金色聖誕老人大派爆谷及人氣商戶限時快閃聖誕優惠等。

日期 即日起至2023年1月1日 地點 Mira Place 中庭

11. 北角匯「十二隻恐龍過聖誕」

▲ 北角匯「十二隻恐龍過聖誕」。(圖片由品牌提供)

商場將化身恐龍之鄉,更將各種各類的恐龍將隱身於商場聖誕裝飾之中,跟大家大玩捉迷藏。另外,四大焦點主題活動,包括1:1三角龍重磅登場巡遊北角匯、恐龍生蛋全接觸、「12隻恐龍去咗邊?」手機有獎遊戲、消費換領「親親恐龍野餐日」美食套票等。

商場更與香港維港凱悅尚萃酒店合作,精心預備恐龍主題房及恐龍主題禮品,推出【聖誕「龍」莊Staycation套票】。

日期 2022年11月22日至2023年1月2日 時間 上午10時至晚上10時 地點 北角匯1至3期

12. 太古廣場「巡遊樂聖誕」

▲ 太古廣場「巡遊樂聖誕」。(圖片由品牌提供)

商場有主題花車,讓大家參與電子互動遊戲,駕馭AR雪橇體驗聖誕老人和馴鹿如何於高空送遞禮物,或與派對馴鹿一起成為DJ,掌控全場節奏,完成遊戲後及體驗活動後,可得到紀念品!大家亦可參與聖誕手作坊親手製作節日裝飾或讓小朋友參與巡遊隊訓練,門票收益均全數捐贈予「愛心聖誕大行動」。即日起至明年1月2日期間,太古廣場布還有聖誕歡樂巡遊隊攜手開展巡遊。

日期 即日起至明年1月2日 地點 LG1層及L1層

13. 利東街「LTA CHRISTMAS DISCO: Glitz n' Glam Party」

▲ 利東街「LTA CHRISTMAS DISCO: Glitz n' Glam Party」。(圖片由品牌提供)

即日起至2023年1月2日,灣仔「利東街」搖身一變成為復古經典的士高 (Disco),讓大家沉醉於70及80年代經典舞曲中,全亞洲最巨型、7米直徑的鏡面球,懸掛於中庭廣場,步行街上的還有閃亮Bling Bling裝飾,成為大家的聖誕派對舞池。利東街首度舉辦LTA DISCO大專生舞蹈比賽,為年青舞蹈愛好者提供演出平台同時,亦向70年代經典致敬。每晚6時至9時30分、每半小時 (00分及30分) 還有「Disco Fever」時段,將會有Disco舞曲及聖誕流行曲配以舞台燈光特效。

於聖誕節正日12月25日晚上7時至9時,利東街中庭將舉行一個戶外派對,除了邀請到大專生舞蹈比賽得獎隊伍演出外,更有DJ現場打碟。此外,顧客只要於12月24及25日穿上金、銀或紅閃亮服裝或配飾到利東街,即可享商戶限定產品、免費贈品、買一送一等消費優惠。現場還有本地手作攤位,更會於週末 (11月19、 20、26及27日) 舉行聖誕手作創意工作坊,還有機會換領工作坊名額一個。

日期 即日起至明年1月2日 地點 利東街、利東街中庭

14. 馬鞍山MOSTown新港城中心「最『趣』嘉FUN聖誕城」

▲ 馬鞍山MOSTown新港城中心「最『趣』嘉FUN聖誕城」。(圖片由品牌提供)

特別聯乘烘焙品牌「嘉頓」呈獻以嘉頓為主題的全港首個「最『趣』嘉FUN聖誕城」。場內將設置多個嘉頓經典食品打卡位,包括全港最高4.5米「朱古力手指餅聖誕樹」、3米高「生命麵包車」及「嘉頓香蔥薄餅」,生命麵包車內更化身成為嘉頓時光穿梭展覽館,擺放過百款嘉頓不同年代、不同系列的經典包裝、宣傳品、生產工具、精品等歷史物品。場內更特設主題互動遊戲,而當中亦有專為H.COINS會員獨家而設的「聖誕快樂購物遊蹤」、Garden環保花環工作坊及禮品換領等。

日期 即日起至明年1月2日 時間 中午12時至晚上9時 地點 MOSTown新港城中心L2天幕廣場 (港鐵馬鞍山站B出口)

15. 大埔超級城《聖誕夢幻城堡》

▲ 大埔超級城《聖誕夢幻城堡》。(圖片由品牌提供)

聯乘國際著名插畫師TADO,打造面積達1,500平方呎的《聖誕夢幻城堡》互動裝置,大師首創筆下的10位快樂聯盟角色,更換上聖誕服飾矚目登場,非常型格!他們會現身於商場中庭不同角落與大家共度愉快的節日時光!此外,還推出琳瑯滿目的消費獎賞、互動體驗遊戲、聖誕STEAM學堂及聖誕美食市集等。

日期 2022年11月25日至2023年1月2日 時間 中午12時至晚上9時 地點 大埔超級城 – C區美食坊

16. 黃埔天地「冬日童話小鎮」

▲ 黃埔天地。(圖片由品牌提供)

誠邀人氣繪本角色Miffy從故鄉荷蘭遠道而來到黃埔天地,巧妙用上Miffy最愛橙色為主調,並配搭上不同形狀的冬日繽紛燈飾為黃埔號及聚寶坊增添聖誕夢幻氣息,打造不一樣的北歐夢幻國度。以「冬日童話小鎮」為主題,於黃埔號設置巨型拱門和不同顏色Miffy,當中更有巨型荷蘭風車,必定成為大人小朋友爭相打卡的熱點;聚寶坊亦有Miffy夢幻列車及照相區,今個聖誕一起到黃埔天地與Miffy過歡樂聖誕。

日期: 即日起至2023年1月3日

17. 香港仔中心「Christmas Fantasy」

▲ 香港仔中心「Christmas Fantasy」。(圖片由品牌提供)

香港仔中心搖身一變成光影夢幻國度,於香港仔露天廣場及商場四期設置4大聖誕夢幻打卡景點-聖誕玫瑰花燈海、五彩光影聖誕樹、聖誕閃炫許願樹及極光雪花夢幻冰屋。

除了多個彩光聖誕裝置之外,香港仔中心更預備了聖誕「Bling」雪公主巡遊及免費互動遊戲「聖誕光影球」,讓大家一同迎接不一樣的光影夢幻聖誕!同場更有精彩聖誕閃爍禮遇及冬日心動消費賞,憑指定消費可換領不同聖誕禮品及餐飲券。

開放日期 由即日起至2023年1月2日 地點 香港仔南寧街香港仔中心露天廣場及4期地下 電話 2553 0860

18. Apm《玩轉未來聖誕城》

▲ Apm《玩轉未來聖誕城》。(圖片由品牌提供)

特別帶來充滿科幻未來感的節日裝置,打造3,000呎《玩轉未來聖誕城》裝飾,由來自元宇宙的聖誕機械人帶領大家一起遊歷3大聖誕主題區,包括<未來足球場館>、 <360度聖誕影院>及<虛擬球星動畫NFT >,以科幻元素融入佳節氣氛,演譯不一樣的超感聖誕。聖誕期間,Santa Robot將擔任開心大使,於apm快閃現身與大家互動並送上驚喜禮遇. 此外,憑指定消費金額即可參加『新地冬日消費大抽獎』,贏取超過港幣100萬禮品。

19. K11 MUSEA「Love, Christmas」

▲ K11 MUSEA「Love, Christmas」。(圖片由品牌提供)

K11 MUSEA準備了一系列聖誕活動,包括跨時代傳奇時裝珍藏展「The Love of Couture: Artisanship in Fashion Beyond Time」、低至 34 折購買聖誕親子活動及體驗的玩樂套票,可以三選一親子活動,再送消費券。親子活動如聖誕曲奇烘焙工作坊、自製節日限定水晶泥、聖誕主題工作坊和藝術課程等。還有聖誕村市集,19 個攤位帶來世界各地的好物。商場更推出一系列聖誕限定的消費獎賞,包括限量版產品和獨家節日套裝,聖誕慶祝活動和工作坊。

由即日至 12 月 6 日連 續三星期,K11 MUSEA MUSE EDITION 的地下中庭將變身成期間限定酒吧,呈獻「Cocktail Experience by the SEA」沉浸式雞尾酒體驗,逢星期二至三全天候首杯雞尾酒免費。

20. 新城市廣場 X FOOD&STYLE

▲ 新城市廣場 X 蠟筆小新 冬日市集。(圖片由品牌提供)

由12月2日至翌年1月2日,【蠟筆小新 冬日市集】從視覺、味覺和觸覺刷新冬日感官想像,首先跟小新和家人朋友仔「看」盡雪地溫泉度假村2大打卡場景,兼到「期間限定店」狂掃逾百款蠟筆小新限量精品,當中全港預購小新和小白換衣模型公仔、文青必備限量版蠟筆小新菲林相機、最新款巨人氣「蠟筆小新日常系列3 」盲盒等定必引發粉絲瘋搶!

21. 海港城MERRY STREETMAS

▲ MERRY STREETMAS @海港城。(圖片由品牌提供)

海港城與經典兒童節目《芝麻街》合作推出「MERRY STREETMAS」帶來兩大打卡場景和多個精彩活動,所有活動所籌得的善款將撥捐「香港血癌基金」。邀請到來自英國的著名藝術家Jon Burgerman,以童趣十足的風格,重新詮釋備受大眾喜愛的《芝麻街》經典角色,為慈善創作超過40件獨一無二的畫作和期間限定精品。充滿趣味的「Friendly Neighbours」展覽將在「海港城美術館」開放。

日期:即日至2023年1月2日

22. LCX「POH & Pucky聖誕蜜蜜遊」

▲ LCX【POH & Pucky聖誕蜜蜜遊】活動。(圖片由品牌提供)

由11月25日至2023年1月2日,換上聖誕裝束的POH & Pucky以情侶身份來到LCX親身帶領大家遊覽小鎮,登上聖誕鹿車,到訪小鎮郵局、酒吧和營地。玩具藝術家畢奇和Vin在今次活動期間更會在小鎮玩具店旁舉行簽名會,大家達到指定消費更有機會獲得簽名會籌號!更可以參與明信片蓋章活動,小鎮上每個景點都設有鋼印印章,大家可到訪各個景點,在展覽限定的明信片上印上POH & Pucky的印章圖案,別具收藏價值,為聖誕留下難忘的回憶。

時間 上午10時至晚上10時 地點 尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX 電話 3102 3668

23. 如心廣場《小香港・大節日》

▲ 荃灣如心廣場《小香港・大節日》大型聖誕及農曆新年微型藝術展。(圖片由品牌提供)

即日起至明年2月19日,荃灣如心廣場呈獻以聖誕及農 歷新年為主題的《小香港・大節日》微型藝術展覽。展覽中央特設7米高的巨型聖誕下午茶以作配襯,下午茶下的《維多利亞港》就加入了電腦動畫,模擬製作聖誕煙花。展場有近 60 件微型藝術展品,包括1.5 米長《珍寶海鮮舫》。

時間 上午 11 時至晚上 8 時 地點 如心廣場一期 1 樓中庭 日期 展覽分兩期展出:

Part 1- 聖誕:12月22日至2023年1月16日

Part 2- 農曆新年: 2023年1月16日至2月19日(1月11日全場將率先換上賀年佈置)

