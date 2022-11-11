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【流浪地球2】劉德華負50公斤潛水服拍戲　動彈不得靠大力膠布止㾗

娛樂 19:32 2022/11/11

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《流浪地球2》發布會。

由吳京、劉德華及李雪健主演科幻電影《流浪地球2》在今日（11月11日）於廈門舉行發布會，並宣布影片將於農曆大年初一上映。

而發佈會特別名為「小小白點」，事關兩款海報都是有一點點來製成，非常有創意及獨特，儀式上更製作出一個地球，象徵着《流浪地球2》正式啟動。

劉德華在會上分享拍《流浪地球2》的點滴，特別講到戲服對他來說絕對是一大挑戰，例如：航空服重35公斤、潛水服重50公斤，每日負重最難便是郁動。

他直言：「拍攝時盡量避免不要整傷腰，而且衫入面有好多地方都好硬，難以轉身、扭腰及郁動，一邊拍攝一邊要想辦法令自己可以活動得舒服一點。最難受便是身體痕癢時，完全沒有辦法去抓癢，只好在頭盔內貼上大力膠，臉部痕癢時就會將臉在大力膠上磨擦來止痕。」

劉德華與吳京。

除身體要負重外，華仔的靈魂之窗眼晴都有受苦，在戲內要配戴一副1000度的近視眼鏡，基本上是完全看不清楚，拍攝時只靠雙手在摸索，所以華仔拍《流浪地球2》絕不是易事。

雖然拍戲辛苦，不過華仔在戲內戲外都十分悉心照顧前輩李雪健，十分窩心。團隊在後台重遇，老朋友敘舊，吳京鬼馬提議來個合照，一眾演員連導演拍攝一張扮作在現場工作的合照，現場充滿歡樂氣氛，是個非常溫暖的電影團隊。

最新影片推介：林海峰蘇玉華專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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