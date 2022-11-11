【保育文物】港大聯古蹟辦推文物語音導賞　供市民了解校園及附近歷史建築故事

▲ 「賞•識港大歷史建築」項目今舉行開幕禮。（港大提供）

香港大學今年成立111周年，校方與發展局文物保育專員辦事處及古物古蹟辦事處共同策劃「賞•識港大歷史建築」項目，就港大校園及附近13幢歷史建築製作語音導賞項目，讓市民可了解歷史建築背後的故事，欣賞它們的建築特色。

活動開幕禮今日（11日）舉行。「賞•識港大歷史建築」語音導賞涵蓋港大校園及附近13幢歷史建築，其中7幢建築的外部已被列為法定古蹟，包括本部大樓、大學堂、孔慶熒樓、鄧志昂樓，馮平山樓、儀禮堂及梅堂；另有6幢被評級歷史建築與水務相關的設施。「賞•識港大歷史建築」項目下的法定古蹟和歷史建築均加設二維碼（QR Code），參觀者利用智能手機掃描後，可聽取各歷史建築的語音導賞，了解這些歷史建築背後的故事，欣賞它們的建築特色，市民可以按照個人需要、喜好及步伐瀏覽參觀。

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港大校長張翔表示，未能親身到港大校園或行動不便的人士，可以透過語音導賞技術享受古蹟之旅。他形容，創意科技若未能惠及至個人，讓每個人都擁有參與的機會，科技便變得沒有意義。他又指，校方將成立一個特別基金，善用新科技帶來的機遇，用以推廣保育大學的歷史建築，包括推出一系列非同質化代幣（NFT）精彩藝術作品，展示港大由1911年至今的重要里程。

發展局局長甯漢豪主禮活動時說，是此活動是呼應「大灣區文物建築高峯論壇」提出的其中一個主題，拓闊和進深文物建築的推廣和教育，將珍貴的歷史建築向大眾推廣，並將歷史文化傳承，「令香港成為更有氣質、更有味道的宜居城市。」

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責任編輯：黃悅晴