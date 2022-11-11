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【MIRROR演唱會意外】事故調查報告列出3大成因　即睇精簡要點

社會 20:37 2022/11/11

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（曾耀輝攝）

MIRROR演唱會7月28日發生嚴重事故，事故調查小組今日發表調查報告，列出3大事故成因，包括「金屬疲勞引致鋼索斷裂」、「吊環螺絲的裝置設計問題」和「懸吊系統安全系數不理想」，以下精簡說明：

 

（一）金屬疲勞引致鋼索斷裂

報告中指出金屬疲勞原因有4點：

  • 所用鋼索狀況較正常差

調查期間，小組為未曾承重的鋼索進行拉力測試，發現其抗斷力度較同類型鋼索弱。

墮下屏幕重520公斤，有證據顯示，事發時用以懸掛的2條鋼索中，其中一條未能承重260公斤，則屏幕一半重量，以致屏幕因自身重量而墮下。

  • LED屏幕實際重量較呈報的重

墮下屏幕重520公斤，但承辦商錯報了屏幕重量，如將公斤錯報為磅，令安全系數大減。

  • 護繩器安裝不當令鋼索變形

護繩器的安裝出現問題，包括護繩器太貼近繩索造成磨損，以及螺栓過緊，令護繩器無法轉動，加劇磨損。

  • LED屏幕的懸吊系統組裝不理想

小組專家顧問林超雄曾指出，懸吊系統設計上其中一條鋼索會繞過滑輪組再掉頭，造成大幅屈曲，就如萬字夾被扭動般，易造成低周期金屬疲勞。

（二）吊環螺絲的裝置設計問題

一般而言，為方便裝置水平調較，懸吊鋼索一般會安裝「套筒螺絲扣」，以調整鋼索的鬆緊。然而，涉事裝置未有安裝套筒螺絲扣，為令屏幕變得水平，安裝時露出更多用以支撐的「螺柱」。

事發時其中一邊鋼索先斷裂，另一邊鋼索仍能短時間支撐，但屏幕擺動帶來的力量，對露出的螺柱施加壓力，最終不負負荷斷開，令屏幕墜地。

（三）懸吊系統安全系數不理想

綜合以上情況，由於承建商錯報裝置重量，令安全系數由符合國際標準的8至10，大跌至4.2，加上鋼索出現金屬疲勞，最約釀成事故。

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責任編輯：陳梓蔚

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