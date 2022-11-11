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【B20峰會】民建聯黃英豪、梁熙再訪印尼　在B20發言冀爭取更多商機

政治 22:45 2022/11/11

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黃英豪和梁熙赴印尼峇里參與B20峰會 （民建聯提供）

民建聯繼暑假期間兵分三路到訪東盟國家，今日再度派出兩位立法會議員黃英豪和梁熙赴印尼峇里參與B20峰會，二人將在大會發言，讓國際社會更認識香港，爭取更多商機。

梁熙表示，本次行程暫定拜訪B20委員會主席以及大會的主持人、印尼政府的貿易部及工業部部長、當地商會領袖等。

黃英豪表示，期望藉B20能說好香港故事，讓與會各國代表對香港現實情況有更真確的了解，並推動香港和東盟在經貿和人才等方面合作，開拓更廣闊的經貿市場發展。

B20是一個以民間為主體的峰會，雲集了全球企業的領袖及國際組織專家等不同民間團體的重要會議。按照慣例，大會最終提案會送交G20讓與會領導人參考；會上亦會邀請G20的各國領導交流建議。故此，B20被視作民間參與G20的一種重要渠道，備受外界關注。

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責任編輯：趙居逸

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