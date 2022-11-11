【MIRROR演唱會意外】主辦單位發聲明稱會研究和諮詢法律意見　保留追究相關單位的權利　

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政府事隔3個半月，交代MIRROR演唱會螢幕墮下事故調查結果，揭舞台承辦商疑為盡快取得康文署演出許可，虛報舞台裝置重量，而事故調查小組今（11日）亦發表調查報告，列出3大事故成因。【詳情即看：下一頁】主辦單位MakerVille及大國文化發表聲明，稱會繼續配合警方和政府部門的調查工作，並保留追究相關單位的權利。

MakerVille及大國文化的聲明表示，感謝政府各部門的努力，就事故原因作出詳細解說，會繼續全力配合警方和政府部門的調查工作，就今天警方公佈的細節，會仔細研究和諮詢法律意見，並保留追究相關單位的權利。



聲明又稱，對於工作小組提出的改善建議，作為業界一份子，任何有助提升演藝行業水平，包括工作人員及表演者安全的政策，均全力支持。聲明又提到，對於受傷的三位舞者，李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac)，會繼續承擔他們的醫療費用及提供其他協助。

有份參與是次演唱會演出的舞蹈員SaiTer則在社交平台限時動態中表示感到心寒，他指每一件裝置的重量均較實際申報少幾倍，其中相差近7倍多的喇叭正正在觀眾席上，若舞台承辦商一直均如此行事，「即係原來睇演唱會嘅代價，都有機會係『死』，所有場館入面的人都玩緊俄羅斯輪盤。」。他又表示，若制度上之後仍沒改變，便等於大家繼續賭命，往後舞台工作者繼續搵命搏。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，坊間起初以為只是鋼索金屬勞損，但原來涉及人為錯誤，包括欺詐、「報假數」，對此罔顧舞台演出者及觀眾安全的行為感到非常憤怒，認為不能接受，冀警方繼續深入調查，向傷者及家屬，以至表演業界及公眾作交代。他又認為，康文署仍具有監督舞台工程安全的關鍵責任，相關責任不能外判，建議當局在監督機制中加強署方的抽查驗證工作。

演出業協會就回應指，康文署、勞工處及機電工程署工作小組今日公布的調查報告建議，將對業界營運構成壓力、大幅增加成本，及影響創意和演出行業發展，呼籲當局在考慮措施時要取得平衡，避免矯枉過正，特別是將來文化藝術表演場地將會陸續增加，要避免扼殺香港作為盛事之都的國際地位發展，及全面諮詢業界意見，在取得業界共識後才落實執行。



協會指，業界一直自律，以安全為首要責任，過去數十年來，一直有效執行及遵守康文署的條款及細則，從未有重大事故出現，Mirror演唱會屏幕塌下屬於個別事件。然而，由於這宗個別事件，業界無奈適應及配合政府部門新的要求及規定，令審批過程變得繁複及冗長。如果加上政府工作小組今日提出的6項建議，將對演出行業帶來更沉重經營壓力，舉例在演出場地測試越多，時間便越長，不但會令檔期更加緊迫，更會令營運成本大幅增加，不少國際大型表演巡迴演出時，未必能配合香港嚴苛的演出要求，或因而決定放棄香港站，令業界舉步為艱，倘若政府矯枉過正，只會打擊香港作為盛事之都的國際地位，影響演唱會旅遊的發展，並阻礙香港復甦步伐，協會冀政府能深入了解行業運作，才能在釐訂任何政策措施時，作出全面合理和適當評估，讓業界保持短、中及長線發展。

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記者：黃小冰