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【MIRROR演唱會】MakerVille表明保留追究相關單位權利　繼續承擔傷者醫療費

娛樂 21:48 2022/11/11

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MIRROR在1月28日於紅館演唱舉行第4場演出會嚴重事故，兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕擊中，事件發生至今逾3個月，其中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫。

到今日（11月11日），政府跨部門調查工作小組今日終於交代調查結果。

MIRROR演唱會主辦方MakerVille 及大國文化在今晚向傳媒發出新聞稿，表示：

首先，我們感謝政府各部門的努力，就事故原因作出詳細解說。我們會繼續全力配合警方和政府部門的調查工作。為免對尚在進行中的調查造成影響，我們今天只可作有限回應，感謝大家諒解。

就今天警方公佈的細節，我們會仔細研究和諮詢法律意見，並保留追究相關單位的權利。

此外，對於工作小組提出的改善建議，作為業界一份子，任何有助提升演藝行業水平，包括工作人員及表演者安全的政策，我們均全力支持。

對於受傷的三位舞者，李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac)，我們會繼續承擔他們的醫療費用及提供其他協助。

最新影片推介：林海峰蘇玉華專訪


 

撰文 : TOPick柴犬出動

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