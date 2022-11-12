【器官捐贈】上半年僅49宗器官捐贈醫管局籲登記　捐贈者遺愛人間遺屬感安慰

▲ 醫管局呼籲市民登記捐贈器官。（陳靜儀攝）

「雖然我好難過，但見到另一個家庭可以完整，我都好開心。」器官捐贈者遺孀彭太當年勇敢作出決定，為丈夫遺愛人間。惟現時等候器官移植的病人高達2,554名，今年首6個月卻僅有49宗器官捐贈用作移植，情況不容樂觀，醫管局呼籲市民登記捐贈器官。

10年前，當年53歲的彭先生因中風突然離世，遺下彭太與當年年僅8歲的兒子。頓失家庭支柱，彭太深受打擊，同時面對是否同意捐贈丈夫器官的請求，令她陷入掙扎。此時年幼的兒子卻對她說︰「無咗爸爸係好難過，但學校有教過，器官捐贈可以幫到人。」兒子的支持令彭太下定決心，同意捐贈丈夫器官，挽救了3個家庭。彭太日前提及在義工活動中與受贈者相見時，亦不禁眼泛淚光︰「好欣慰，佢哋係佢生命嘅延續，先生好似無離開過我咁。」

過去3年，器官移植個案稍為上升，去年有147宗。但醫管局腎臟配對捐贈計劃工作小組主席馮加信指，今年首半年只有49宗器官移植，未達去年的一半。今年上半年仍有2,554人正等候器官移植，當中輪候腎臟的病人更達2,392人，其次是心臟、肝臟、肺部，分別有75人、69人及18人。

瑪麗醫院成人深切治療部部門主管陳惠明強調，疫情高峰期醫管局暫停不少非緊急服務，但緊急器官移植服務從未受影響。

醫管局器官捐贈聯絡主任龐美蘭解釋，符合器官捐贈要求的病人家屬，「10個都有4、5個肯捐」，近10年已甚少看到因「留全屍」傳統觀念而拒絕捐贈的家屬，大多數是不捨死者、不願破壞死者儀容等原因而拒絕。她強調醫療團隊會絕對尊重捐贈者，妥善縫合切口，以期不影響遺體外觀，並為家屬提供哀傷輔導及支援。馮加信呼籲市民登記捐贈器官，並向親友分享意願。

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記者：黃穎津