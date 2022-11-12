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【MIRROR演唱會意外】3個疑點仍未盡釋除　即睇各方回應事件

社會 00:00 2022/11/12

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（曾耀輝攝）

男團MIRROR今年7月紅館演唱會螢幕意外，壓傷2名舞蹈員，其中李啟言（阿MO）頸椎重創。事隔3個半月，調查報告終於出爐，但事件中仍有不少疑點，至今仍未能釋除。

  • 疑點一：調查小組專家顧問林超雄曾指，涉事鋼索較市面上同類鋼索承重力低20%，究竟有關鋼索從何採購？為何承辦商會選用承重力較差的鋼索？
  • 疑點二：據有關條例，「租用人要聘請合適的合資格專業人士，證實所搭建、安裝、用索具裝配及／或懸掛搭建物或器材工程，是由熟練人員妥當進行，達到業內人士認可的標準，而且安全穩固，並由該合資格專業人士及認可人士檢查妥當」，究竟事件中負責「簽紙」證明安全的專業/認可人士是誰？他在「簽紙」時有否進行充足的檢查？
  • 疑點三：涉事承建商是否初犯？其曾經處理的演唱會，是否亦曾出現誤報裝置重量的情況？

社會各界就事件均作出不同回應，其中警方就指，調查仍未完結，如有新證據出現，不排除有更多拘捕行動。各方回應：

文化體育及旅遊局局長楊潤雄：

向受這次事故影響的人士致以慰問……今次卻出現如此嚴重意外事故，在我與業界中人接觸中，大家都深感震驚，均認為這只是個別事件，並不代表業界整體的表現，我們會對涉事的人士絕不姑息，一定會依法嚴懲處理。

勞工及福利局局長孫玉菡：

我們會根據《僱員補償條例》，向相關舞蹈公司──即舞蹈員的僱主，就其沒有呈報工傷及沒有為僱員購買保險事宜採取行動。

工作小組主席李子俊：

小組已提出一系列建議，包括稍後會要求租用人安排合資格人士進行驗證，要求主辦方提供鋼索檢測證明，可負荷力度。

主辦單位MakerVille及大國文化：

感謝政府各部門的努力，就事故原因作出詳細解說，會繼續全力配合警方和政府部門的調查工作，就今天警方公佈的細節，會仔細研究和諮詢法律意見，並保留追究相關單位的權利……對於受傷的三位舞者，李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac)，會繼續承擔他們的醫療費用及提供其他協助。

演出業協會：

演出業協會表示，康文署、勞工處及機電工程署工作小組今日公布的調查報告建議，將對業界營運構成壓力、大幅增加成本，及影響創意和演出行業發展，並呼籲當局在考慮措施時要取得平衡，避免矯枉過正，特別是將來文化藝術表演場地將會陸續增加，要避免扼殺香港作為盛事之都的國際地位發展，及全面諮詢業界意見，在取得業界共識後才落實執行。

有份參與該演唱會的舞蹈員SaiTer

每一件裝置的重量均較實際申報少幾倍，其中相差近7倍多的喇叭正正在觀眾席上，若舞台承辦商一直均如此行事，「即係原來睇演唱會嘅代價，都有機會係『死』，所有場館入面的人都玩緊俄羅斯輪盤。」

結構工程師倪學仁：

屏幕超重是事故重要成因，承建商採用有關屏幕時，定會了解其重量、大小等參數，不可能誤當520公斤為520磅，懷疑有人為滿足紅館的設計條件，有意蒙混過關。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜

坊間起初以為只是鋼索金屬勞損，但原來涉及人為錯誤，包括欺詐、「報假數」，對此罔顧舞台演出者及觀眾安全的行為感到非常憤怒，認為不能接受，冀警方繼續深入調查，向傷者及家屬，以至表演業界及公眾作交代。

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責任編輯：陳梓蔚

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