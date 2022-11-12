【超市情報】惠康7-11萬寧本周優惠速報　焦點：$135 GODIVA黑巧克力雪條5盒

▲ 惠康百佳7-11萬寧本周優惠速報，焦點有4款Oral-B電動牙刷半價。（DFI零售集團提供）

惠康超市、7-Eleven及萬寧即日起，推出本周全新購物優惠，焦點有惠康2盒Dreyer’s 皇牌雪糕或雪條$79.9；萬寧部分健髮、頭髮護理、染髮、低敏護膚及沐浴產品第2件半價；7-11各款GODIVA黑巧克力軟心雪條$135／5盒。

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惠康優惠：

旋風激抵優惠 （優惠期：快閃3天，即日至13/11/2022）

任選湯/ 雞粉2件，照價再9折

買任何產品滿$100，加$30換益力多3排

至慳至抵價 （優惠期：即日至17/11/2022）

Dreyer’s 皇牌雪糕/ 雪條，$79.9/2盒

明治頂級鮮牛奶，$48.8/2件

任選啤酒滿$80，送青島大罐裝啤酒2罐

其他優惠：

Autumn Crisp品種波子提子23毫米+ ，$28.9/ 磅 （優惠期：即日至13/11/2022）

R2E2 蘋果芒果， $32/ 個 （優惠期：即日至13/11/2022）

萬寧優惠：（優惠期： 即日起至17/11/2022）

個人護理產品單一發票買3件滿$99，送獅球嘜純正芥花籽油600毫升

精選 健髮產品買第2件半價 ，單一發票買滿$128，送維他冷泡無糖烏龍茶6包裝

，單一發票買滿$128，送維他冷泡無糖烏龍茶6包裝 精選 低敏護膚及沐浴產品買第2件半價 ，單一發票買滿$128 送維他冷泡無糖烏龍茶6包裝

，單一發票買滿$128 送維他冷泡無糖烏龍茶6包裝 精選 頭髮護理產品買第2件半價 ；Hair Recipe/ Pantene頭髮護理產品買2件† 送Ariel超濃縮抗菌洗衣液900克；單一發票買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶6包裝

；Hair Recipe/ Pantene頭髮護理產品買2件† 送Ariel超濃縮抗菌洗衣液900克；單一發票買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶6包裝 精選 染髮產品買第2件半價 ，單一發票買滿$128 送維他冷泡無糖烏龍茶6包裝

，單一發票買滿$128 送維他冷泡無糖烏龍茶6包裝 精選 護唇產品買2送1

精選 頭髮護理產品8折 ；單一發票買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶6包裝

；單一發票買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶6包裝 Oral-B PRO 1/3/4，iO6電動牙刷半價；Oral-B PRO 1/3/4，iO6電動牙刷買2件送精選Oral-B刷頭1件

個人護理產品包括頭髪護理、沐浴、身體磨砂、洗手液、止汗、口腔護理、女士衛生用品、女士脫毛、男士剃鬚、嬰兒沐浴、嬰兒洗髪及嬰兒口腔護理產品（處方藥物及換購品除外）；不包括醫學美容專櫃產品、出位價產品及換購價產品，送或換完即止。

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上述買第2件半價的優惠，以2件計；至於買2送1的優惠，以3件計，兩項同樣價錢較低1件免費，不包括出位價、換購價產品。

萬寧網上商店購物優惠由上午6時至晚上11時59分，數量有限，送/售完即止。 部份產品/優惠不適用於澳門分店 /萬寧官方網店/Market Place Plus App網上購物服務，優惠受條款及細則約束， 詳情請參閱www.mannings.com.hk 。

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7-Eleven優惠：

【$8／件】健達繽紛樂2條裝/ 朱古力（各款）（優惠期：即日起至15/11/2022）

【$8／罐】生力清啤500毫升大罐裝（優惠期：即日起至15/11/2022）

【$27.5／件】卡樂B茄汁味/ 蜜糖烤雞翼味薯片192克/ 熱浪香辣味波浪薯片/ 燒烤味波浪薯片（超量裝）200克/ 熱浪香辣味薯片/ 燒烤味薯片（激量裝）220克（優惠期：即日起至15/11/2022）

【$135／5盒】GODIVA黑巧克力軟心雪條（各款）（優惠期：即日起至 15/11/2022）

【$55／8件】維記甜筒/ 雪米滋兩粒裝（各款）（優惠期：即日起至 15/11/2022）

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責任編輯：陳麗娜