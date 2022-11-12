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【聖誕2022】一文看清商場優惠+節日佈置　圓方100%消費回贈最高賞$41,800【不斷更新】

社會 10:02 2022/11/12

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熱門 MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

6米高聖誕樹下細賞飄雪匯演（圓方提供）

聖誕佳節臨近，本地商場陸續推出消費優惠吸客，TOPick為大家搜羅多項著數詳情。

港鐵公司商場推最高13%回贈

德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街推出「齊賞聖誕」獎賞回贈，MTR Mobile登記用戶於即日起至明年1月2日，於參與港鐵商場以電子貨幣同日累積消費滿$2,000，即獲$200優惠券；同日累積消費滿$6,000，更額外獲得$800優惠券，每人每日可獲最多合共$1,000電子優惠券。詳細即看【下一頁】

ELEMENTS圓方100%消費回贈最高賞$41,800

即日起，ELEMENTS圓方推出「Time to Celebrate Together 消費獎賞及東亞銀行額外消費獎賞」，顧客以指定電子貨幣於場內的時尚服飾商戶，單一消費滿港幣$2,000即享總值$2,000獎賞；消費滿$10,000，即可享總值$5,000獎賞，憑東亞銀行信用卡消費，額外獲贈$250 ELEMENTS 圓方電子禮券。

而消費滿$30,000，即可享總值$16,000獎賞，憑東亞銀行信用卡消費，額外獲贈$800電子禮券。消費滿$60,000，即可享總值$40,000獎賞，憑東亞銀行信用卡消費，額外獲贈$1,800電子禮券。

此外，多個品牌進駐ELEMENTS 圓方，包括Hermès 旗下法國皇室水晶品牌SAINT-LOUIS、瑞士頂尖鐘錶品牌deLaCour、德國與本地品牌聯乘的書寫工具概念店LAMY x INK HOUSE，以及本地知名設計師的自家品牌André Fu Living概念店，推出多項節日禮品或今季必備的時尚單品，為迎接聖誕做好準備。

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「聖誕樹屋小鎮」6米高聖誕樹+每曰20場飄雪匯演

即日起，場內金區中庭化身「聖誕樹屋小鎮」，6米高的聖誕樹上佈滿小樹屋，象徵與摯愛於佳節溫馨相聚，互相送上真誠的祝福，締造普天同慶的歡欣氣氛。每日由中午12時至晚上9時30分間，每半小時進行一場飄雪匯演，伴隨著音樂，營造出濃厚的聖誕氣氛。場內亦佈置了雪白馴鹿，鹿角上佈滿了微縮小屋，以脫俗英姿與大家在飄雪中漫步。

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責任編輯：陳麗娜

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