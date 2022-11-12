【打擊賣淫】警搗破深水埗懷疑淫窟　拘56及58歲女子檢4萬元現金

▲ 警搗破深水埗懷疑淫窟，拘捕兩名56及58歲女子，並檢獲4萬元現金。（警方提供）

警方再搗破懷疑賣淫場所，拘捕兩名年齡分別56及58歲女子，檢獲4萬元現金。

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（11日）下午展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動。



行動中，突擊搜查基隆街多個單位，並派出喬裝探員，搗破一個懷疑賣淫場所。人員拘捕兩名女子，年齡分別56及58歲，分別涉嫌「管理賣淫場所」及「協助管理賣淫場所」。她們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。



所有被捕人現正被扣留調查。行動中，人員在單位內檢獲一批證物，包括約4萬元現金、按摩床、按摩油、毛巾及即棄內褲等證物。



警方會繼續留意有關情況及進行情報搜集，打擊非法賣淫活動罪行。根據香港法例第139章《經營賣淫場所》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬違法，一經定罪，可被判監十年，市民切勿以身試法。

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責任編輯：陳麗娜