【MIRROR演唱會】Anson Lo聞阿Mo垂淚　MIRROR對虛報裝置重量感詫異

MIRROR昨晚參加亞洲國際博覽館舉行《903 AllStar 籃球賽》，成員在賽後接受訪問，回應有關警方公布演唱會調查報告。

MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）表示，當眾成員知道當日演唱偕裝置實際重量較申報重量有很大差距感到驚訝。

被問現知道虛報程度如此誇張有否一額汗？AK直言：「當然會有呢個感覺，當時在場只顧自己嘅表演項目，唔知所有機關工程係點。發生事之後，好多人問事情點發生？我哋亦等緊呢個報告，今日出報告，我哋係有一下Shock，原來數量差咁遠。」

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▲ Anson Lo轉身背向鏡頭。

Anson Lo拭淚

其中，當成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）被問到將舉行演唱會，會否特別注意安全時，他神情開始黯然，再問到僱用公司疑未有為舞蹈員買保險，以及有何想對受傷舞者李啟言（阿Mo），Anson Lo有所感觸垂頭，眼泛淚光，在旁的李駿傑（Jeremy）輕拍安慰。

突然，Anson Lo轉身背向鏡頭似不想被見到落淚，其他成員Jeremy、呂爵安（Edan）及邱傲然（Tiger）即時築起人牆遮擋鏡頭保護Anson Lo，而教主低頭疑在Edan背後抹眼淚。

姜濤有舊患

此外，問及公布報告後，會否覺得在台上演出沒保障，王智德（Alton）回應：「今次呢件事上面，公司都好保護我哋，保護咁多表演者，依家我哋最關注都係幾位Dancer嘅情況。」

而當日演出前綵排已存甩漏，問及有沒有表演者感舞台未完全準備好而拒上台，隊長楊樂文（Lokman）表示以他們所知，沒表演者因擔心舞台安全拒上台：「如果問我，會否因一啲未ready嘅情況而唔表演呢？我唔會。因為the show must go on，公司同事亦有提到，如果出現安全問題就cut，為安全起見，冇任何效果都冇問題。」

另外，姜濤在籃球賽時受傷，Lokman指暫時要待醫院檢查後才能了解情況，並指：「佢平日唔係咁渣嘅，可能頭先好勝心，用力太大。」AK補充說：「同埋係佢有舊患嗰隻腳，舊患未好番晒，佢好耐未打過全場，平時佢喺銅鑼灣打半，唔使跑咁多。」

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