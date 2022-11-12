【靚盤招租】西營盤253呎單位月租$1.9萬 網民斥太貴業主高EQ回應

本港樓價高租金貴，一名女業主近日在網上放租西營盤253呎新樓單位，家電齊全有露台月租$1.9萬元，有網民斥太貴，業主高EQ回應獲讚。

該名女網民日前在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」中發帖，稱放租西營盤藝里坊2號的一房高層單位，單位實用面積253呎，1房 (放有雙人床架)+1廳+1露台+1浴室+開放式廚房+ 另建閣樓。

從網民上傳的照片可見，睡房可容納一張雙人床，露台可放置椅子或植物。至於開放式廚房有「內置電器」，包括洗衣機、爐灶和雪櫃。單位附有冷氣機和少量傢俬電器等，月租1.9萬元，一年生一年死約，包差餉管理費。

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業主稱，單位交通十分便利。全新精美裝修, 特高3.5米樓層-空間感十足，採用淺色調和木地板，家具擺放方便，大推拉門通往陽台，唯洗手間 沒有窗的。而住客會所近4000呎，2樓1469呎綠化園林，提供Party、 BBQ燒烤區、健身室等。

帖文引起網民熱議，不少網民認為租金太貴，批評業主食水深，甚至有人直言「租嗰個都弱智」。但也有網民稱，以港島西區新樓而言，其開出的租金已是「正常價」。

業主回應稱，港島區新樓都是較貴，建議網民參考成交價，或是物色其他單位：「呢個Facebook專頁有好多選擇，你可以睇吓其他大啲嘅單位！」、「呢個FB專頁有好多更好的選擇，有好多又平又靚又正，最緊要鍾意，你可以物色吓」。

她又指每個人的需要、要求、經濟能力都不同，不同地段有不同價錢，不同單位亦有不同的租客對象，單位「貴唔貴」取決於許多因素， 每個人嘅要求 / 需要都唔同，並以飲咖啡和買手袋為例說明：「有啲人鍾意飲罐裝咖啡，有啲人鍾意去酒店嘆咖啡，視乎自己嘅喜好&能力」。

該業主亦稱，其租客對象係高收入人士，高收入人士最緊要係返工方便，該單位落楼去地鐵站唔駛30秒到地鐵站口, 去到月台可能要行耐啲6分鐘左右, 她自己返工就係15分鐘可以返到公司。她亦明言，不急住放租，一切都是「隨緣」，「如果有好租客，價有得傾」。獲網民讚EQ高。

責任編輯︰王明芳