【好人好事】好心攙扶獨居病翁結下父子緣 男子照顧8年獲贈全數遺產報答

常言道:「好心有好報」，一次的偶遇、一個善意的舉動，或會徹底改變對方的人生。上海一名男子10年前外出用膳，看到坐在對面的老翁站不起來，好心攙扶對方一把，沒想到自此結下了儼如父子的不解之緣。老翁得悉男子意外跌斷左腳，連日出入醫院辛勞照顧，也激發男子決心好好照顧老翁餘生。當得悉老翁罹患癌症需定期接受治療，男子依舊不離不棄不懈照顧8年，陪伴老翁尊嚴地走過最後的人生路，最後老翁將名下所有財產包括一套物業，全數留給男子作為答謝，好人好事引起網民關注。

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據內地《鳳凰網》報道，老翁李平(化名)生前是上海某集團的工程师，每月有4000多元退休金。男子鄭華(化名)現年46歲，原本職業是一名私人司機，主要負責開車接送老闆出入。兩人初次認識的源於2012年，鄭華在食肆用餐時，獲安排與老翁李平「搭枱」對坐，李打算離開時突然站不起來，需雙手撐抬借力，鄭見狀主動上前攙扶，獲對方連忙感謝。

鄭華接受傳媒訪問時，指由於李平年老後身體變得虛弱、腳步蹣跚，他曾在公園散步時意外跌倒，坐在地上半小時亦無人理會，最終要出動警員攙扶回家，因此對鄭華的善舉尤為感謝。李平當日更主動要了鄭的手提電話，從此二人交往開始頻繁。鄭經常到老人家中作客，又不時帶老人逛百貨公司和外出兜風。

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直至兩人相識一年多後，鄭華因一次意外跌斷左腳骨折，須開刀長期住院。鄭華表示，沒想到老人得知後，第一時間趕往醫院探視，還經常主動為他送飯，令他十分感動，因此他下定決心將來有機會一定要好好報答對方。鄭華又引述李平透露，自己並非無親無故，女兒在國外生活。但是即使是新年，鄭也不見妻兒和親戚探訪，甚至連一通電話問候、一條短訊也沒有。眼見老人年紀漸長，身體逐漸體弱多病，不時要到醫院做手術，需要鄭華接載到醫院覆診。至2014年後，鄭華索性搬入老人家中同住。

然而，老人的身體狀況每況愈下，鄭華忍不住詢問當年經已82歲的李平，打算入住老人院或是由他照顧，獲老人告知希望餘生都由鄭華照顧。鄭華坦言曾向老人說，自己對親生父親有太多虧欠，那些年生父走得太突然離世，失去了盡孝的機會。

我親生父親也沒盡到孝，所以我會在你身上盡多點力，希望可以彌補。如果我連你也沒有照顧好，又一次留下了遺憾，我覺得我的人生更加悲慘。

不過，兩人始終並非直系親屬，長遠照顧上或會受到法律制肘。鄭華表示，為確保一切具法律效力，老人帶他到法院公證辦理手續，將他定為自己的法定監護人(譯名「意定監護人」)，甚至擬定好遺囑，將遺產都歸屬給鄭華，包括上海靜安區一棟物業。鄭華強調說，有清晰地向老人表明他的遺產必定會用在他身上，「哪怕是房子賣掉，該搶救的就要搶救用」。沒料到，鄭事後發現老人竟特意在遺囑上叮囑我，

晚年自己要把握好，不要過早託付給孩子。人都是會變的，跟你感情不深的話，也不一定能照顧好你。



「從來無人明白我，唯一你給我好日子」

最終老人於2021年離世，鄭華憶述老人臨終當日，他緊緊地握著老人的手，又給老人唱著劉德華《一起走過的日子》，認為這首歌最能表達他對老人的一種思念。鄭華事後按照老人的遺願辦理身後事，包括將老人葬在母親墓碑旁。傳媒訪問當日，鄭更帶上老人生前最喜歡的可樂、鮮花和香煙到他的墓前拜祭。

故事曝光，感動萬千網民淚崩。不少網民留言「好人有好報」、「善良，是一個人最好的風水！」、「始於良善，終於良善。從路人到家人，照顧人無條件的照顧，老人無條件的託討，是超越金錢和血脈的情誼」、「有一句話說得很對！遠親不如近鄰！」。

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責任編輯：羅嘉欣