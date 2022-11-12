【全能司儀選拔大賽】蔡國威自覺愧對亡父爆喊　黃建東激減20磅重新出發

由鄭裕玲（Do姐）、林盛斌（阿Bob）及陸浩明（6號）主持的《全能司儀選拔大賽2022》，昨晚（11月11日）播出最後一集，決賽邀來鄭丹瑞（旦哥）、森美及阮兆祥擔任評判。

經過多輪激戰，蔡國威（威威）及黃建東（東東）以優異表現勝出比賽，成功奪得台慶夜司儀席位，當中黃建東在中場評核期間更獲得最高分，可謂由頭帶到落尾。

▲ 5強參賽者：蔡國威、梁珈詠、黃建東、王鎮泉、吳紫韻。（左起）

考執生能力

威威和東東在五強對決可謂過五關斬六將，首先在主持不同類型模擬直播節目時，要面對Bob及6號的瘋狂騷擾。

其中威威主持港姐競選時，面對的突發情況是有佳麗突然嬲爆離場，威威見狀即衝出去捉回對方上台：「雖然你輸咗，但我哋有《香港小姐再競選》，你得到呢個入場券喇，恭喜晒！」盡顯急才。

至於東東主持慈善節目時，面對的「突發狀況」先後有搞錯頒贈者、善款數字出錯，及搶咪事件等，不過出名轉數快的東東一一順利化解。

▲ 威威展現執生功力。

二人憑藉出色表現順理成章殺入4強，與王鎮泉（泉叔）及吳紫韻齊齊接受最終考驗—評述足球賽事及賽馬。

負責評述賽馬的威威展現神級口速，除了節奏感十足，又以馬名搞Gag炒熱氣氛，獲旦哥大讚：「講嘅時候繪形繪聲，合埋眼聽好有緊張感！」負責講波的東東則以「19歲」、「小鮮肉」等字眼出奇制勝取得Do姐芳心，Do姐笑言：「聽到19歲同小鮮肉即時醒晒。」二人最終以大熱姿態勝出。

▲ 東東講波表現獲Do姐稱讚。

威威激動爆喊

對於終能如願升呢台慶司儀，二人表現激動，當中哭到眼紅紅的威威，領獎時更激動地表示：「呢個獎我等咗26年，攞到獎之後想話畀自己知，原來我真係得架！」

威威賽後受訪坦言領獎時心情激動，皆因想起亡父，感觸稱：「一路都覺得自己對屋企人唔住，因為當初冇理佢哋嘅反對入咗行，一直都想畀啲成績屋企人睇，但一路都係爭啲，所以十年前爸爸走嗰陣，我好遺憾，好似喺佢走之前我都未能夠有個交代畀佢咁。所以攞獎時好崩潰，同時有啲感觸，希望天上嘅爸爸可以見到，雖然好似太遲，但遲到好過冇到。」

▲ 威威激動表示等這個獎等了26年。

以努力謙虛見稱的威威，還不忘感謝現場三位評判及主持Do姐的點讚及鼓勵：「佢哋都係神枱級嘅司儀界，能夠得到佢哋認同，其實我已經覺得自己贏咗。我真係好想多謝佢哋4位嘅鼓勵，佢哋完show後都有叫我加油。」

威威又補充指當時報名《全能司儀》時是一心一意：「因為想全力以赴、一擊即中。」並謂之所以選擇向主持及司儀方向發展，全因自己「怕醜底」：「想訓練自己更大膽同埋唔怕面對群眾。」又笑言小時候是背書能手：「我當年中文背默好多時都100分，哈哈。」

▲ 威威聽到自己個名已經在喊。

東東想搣走騎呢

至於東東則興奮大叫：「今次台慶唔使企最尾嗰排喇，好耐冇試過喺TVB攞獎，對上一次係11年前嘅香港先生。今次呢個比賽贏到自信同埋被認同，希望唔使再搲撈！」

東東事後受訪時補充指以往的機會，也是得來不易：「希望之後有人主動想用我，之前唔係好多人想用我，要好辛苦搲先有一個、半個機會，我好希望有自己主力去主持一個節目嘅機會。」

談到先後參加《全城一叮》及《全能司儀》，並在《全城》中大展作曲、創作及彈琴等不同才華，對此東東坦言心中仍有團火：「我好希望喺TVB做番啲成績出嚟，所以我好珍惜每個機會，同埋我想轉型，想搣走騎呢Image，做番踏實嘅主持同演員，我想以作品說話。另外我最近好努力減肥，已經減咗20磅，希望大家見到我嘅誠意。」

▲ （左起）陸浩明、林盛斌、森美、阮兆祥、鄭丹瑞、鄭裕玲、黃建東、蔡國威、吳紫韻、王鎮泉、梁珈詠、鞏姿希、梁菁琳、黃頌明

翻查資料，畢業於喇沙書院的東東，曾在紐約修讀戲劇系學士，為追夢「乜都試吓」的東東，在紐約期間曾參與多個百老匯小型製作，當時為幫補收入，更同時兼任檔案文員、翻譯員、侍應和珠寶店保安。

除綜藝節目，東東最近亦先後參與了台慶劇《美麗戰場》及《下流上車族》的拍攝。

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