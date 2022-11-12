【星二代】 周杰倫7歲女傳讀澳洲名校 擁147年歷史1年學費22萬

▲ 周杰倫同昆凌被網友目擊到澳洲為大女報學校。

擁3子女的周杰倫，7歲的大女兒Hathaway踏入小學生涯，為了讓子女得到更好更合適的學習環境，他有意先讓大女赴澳洲讀書。日前有網友在微博爆料，表示在澳洲偶遇周杰倫與太太昆凌，並指他們正為女兒準備報名當地的有名的私立女校 Brisbane Girls Grammar School，該校一年學費約22萬港元，跟香港國際學校的學費相約。

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事業有成、家庭美滿的周杰倫，最近被網友在澳洲偶遇，網友目擊周氏伉儷正為女兒準備報名當地的私立女校 Brisbane Girls Grammar School，湊巧地，11月8日周杰倫在instagram上載了一張在澳洲 Melbourne Chapel St的相片。而昆凌是中澳混血兒，爸爸是澳洲人，安排女兒赴澳升學十分合適。

▲ 11月8日，周杰倫在instagram上載了一張在墨爾本街頭的相片。(IG圖片)

147年歷史

被周杰倫夫婦看中的Brisbane Girls Grammar School，是老牌學校，該校成立於 1875 年 3 月，已經有 147 年歷史。根據 Brisbane Girls Grammar School 官網表示，他們學校成立時，甚至比第一位女性進入雪梨和墨爾本大學早了 6 年創立，屬當地的女子學術殿堂先鋒。

▲ Brisbane Girls Grammar School，是老牌學校，成立於 1875 年 3 月，已經有 147 年歷史。(網上圖片)

提供多元教育

Brisbane Girls Grammar School 是一間多元化的女子私立學校，為7至12 歲的女孩提供廣泛學術，7 至 12 年級總共約有 1,370 名學生。

教育上除了學科外，該校還提供許多有關藝術和體育相關的課程，如；體操、田徑、羽毛球、籃球、足球、網球、排球、板球、越野、曲棍球、無擋板籃球、藝術體操、壘球、游泳和觸球等課程。另外，學校還有擊劍 (QFA)、賽艇 (BRSA) 和水球 (BWPI) 、瑜伽、普拉提和攀岩等社團，讓學生們可以選擇自己喜歡的運動項目。

藝術音樂則有 3 個核心音樂領域，包含弦樂、樂隊和合唱團，讓她們可以依照興趣作選擇，同時還有專業的音樂老師提供團體和一對一的課程，來訓練她們更為突出的音樂才能，相信這方面最合適周杰倫的心意。

學校有自家的戶外教育場地

為了讓學生有良好的學習環境， Brisbane Girls Grammar School 除了主校區外，更設有學習大樓，還擁有自家的泳池以及歌劇院。並距離布里斯本以北約 2 小時車程，學校還有專門的戶外教育環境，這裡不只有湖泊、山丘可以探險，同時還有的天文台和天文望遠鏡，提供學生們可在最真實的自然環境學習。

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責任編輯︰王明芳