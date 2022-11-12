【COLLAR成員】調查揭藝能涉虛報組件重量　So Ching個人IG寫一個字回應

MIRROR紅館演唱會在7月28日第4場演出時發生意外，兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕擊中，事件發生至今逾3個月，其中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫。

事件距今逾3個月，政府終於在昨日（11月11日）就事件公布事故調查結果，警方並在同日清晨分別以涉嫌「欺詐」及「容許物件從高處墮下」拘4男1女，當中包括演唱會承辦商藝能及協興隆的職員。

警方指，藝能向康樂及文化事務署所呈交的裝置重量出現虛報情況，虛報程度的差距非常大，懷疑藝能乃意圖盡快得到演出許可，屬於蓄意虛報。

同時警方稱，場內使用到的6個LED屏幕，實際重量為9,852磅，但藝能只是申報它們合計3,600磅；而燈光支架實際重量為5,141磅，藝能只申報為1,080磅；鐳射燈支架連裝置實際756磅，藝能只是申報它為 200磅。而差距最大最誇張的是，實際重12,240磅的八組喇叭 ，藝能只申報 1,600磅，差距逾7倍。

【MIRROR演唱會】MakerVille表明保留追究相關單位權利 繼續承擔傷者醫療費

▲ MIRROR

Anson Lo不禁流淚

MIRROR演唱會主辦方MakerVille及大國文化在昨晚向傳媒發出新聞稿，表示：「保留追究相關單位的權利。」，以及承諾對受傷舞者「繼續承擔他們的醫療費用及提供其他協助。」

至於昨晚參加亞洲國際博覽館舉行《903 AllStar 籃球賽》的MIRROR，在賽後受訪回應有關警方公布演唱會調查報告表示，對有關方面虛報組件重量差距如此之大感驚訝，當中「教主」盧瀚霆（Anson Lo）更當場不禁流淚。

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So Ching僅一字回應

至於此次演唱會不幸事件後，一直照顧男友阿Mo的COLLAR成員蘇芷晴（So Ching），在今日（11月12日）早上約10時，在個人IG限時動態寫上「Huh？」。雖然沒有再進一步表明甚麼，不過相信對於知道承辦商虛報重量如此之大的反應。

事件後，So Ching一直沒有出現任何公開活動，COLLAR經理人戴穎（Wing）在上月28日於個人IG發文表示一直有與So Ching溝通，稱：「我們都不會給予Soching任何壓力 尊重她每一個決定」，同時強調一切以Mo健康為先：「COLLAR永遠在守候著 直至她成為自在的自己 這是我們團隊和7位成員的共識」

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