【提防受騙】電郵通知獲退稅　稅局拆解詐騙集團新招數

稅季來臨，有騙徒透過釣魚電郵，假借退稅之名進行詐騙，稅務局呼籲市民提高警覺，如收到可疑電郵，不要開啟。

假電郵內容如下：

在對您的財務活動進行最終年度計算後，我們確定您有資格獲得退稅金額：港幣 2,500

要申請退款，請點擊以下鏈接填寫您的信息：https://www.ird.gov.hk/tax/reffundrequest

請提交退稅申請，我們需要 1-3 天的時間來處理退款可能因各種原因而延遲。例如，提交無效記錄或申請

注意：根據您的銀行，可能會要求您進行 OTP 身份驗證。