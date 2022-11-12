【提防受騙】電郵通知獲退稅 稅局拆解詐騙集團新招數
社會 13:40 2022/11/12
稅季來臨，有騙徒透過釣魚電郵，假借退稅之名進行詐騙，稅務局呼籲市民提高警覺，如收到可疑電郵，不要開啟。
假電郵內容如下：
在對您的財務活動進行最終年度計算後，我們確定您有資格獲得退稅金額：港幣 2,500
要申請退款，請點擊以下鏈接填寫您的信息：https://www.ird.gov.hk/tax/reffundrequest
請提交退稅申請，我們需要 1-3 天的時間來處理退款可能因各種原因而延遲。例如，提交無效記錄或申請
注意：根據您的銀行，可能會要求您進行 OTP 身份驗證。
稅務局昨日（11日）呼籲市民提高警覺，留意聲稱油由該局發出及邀請收件人申請退稅的欺詐電郵。相關電郵附有超連结往網站企圖取得收件人的個人及信用卡資料。
稅務局強調，與該電郵並無任何關係，並已把事件交由警方作進一步調查，提醒市民如收到可疑電郵，應提高警覺，不要開啟。
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責任編輯：陳麗娜