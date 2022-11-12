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【ERROR自爆96小時】保錡坦言出道後感迷失　193累粉絲被取笑自責流淚

娛樂 14:28 2022/11/12

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《ERROR自爆96小時》

由梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（保錡）主持的ViuTV全新節目《ERROR自爆96小時》將於明晚（11月13日）首播。

過往以瘋狂作為賣點的「宇宙天團」ERROR，在各大綜藝節目中作出不少大膽嘗試，然而出道4年間經歷風吹雨打，身心俱疲的4子發覺需要重整步伐才可再有突破。

【ERROR自爆96小時】新節目抒發內心世界　ERROR年底開騷：不請MIRROR做嘉賓

4日3夜遊艇之旅

因此，《ERROR自爆96小時》節目安排ERROR入住遊艇4日3夜，由製作組記錄他們日常生活中的真實一面外，「被逼」朝夕相對的4子，一同面對出道以來的傷痕和衝突，從而互相治癒。

節目首集記錄ERROR海上之旅的第一天，ERROR登上遊艇安頓後，隨即進行各種水上活動。難得出海遊玩，他們心情輕鬆，寫意地攤在浮床上曬太陽，又於海中暢泳兼玩直立板。

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ERROR盡訴心中情

身為ERROR隊長的肥仔，在一輪玩樂後擔起煮晚餐的重任，烹調4碟拿手小菜給三位兄弟品嘗，非常貼心。同時，平日總是吵吵鬧鬧的ERROR，此時展開最真誠的對話，毫無保留地盡訴心中情。

ERROR談到幾年間彼此心態上的轉變時，193更真情流露，流下男兒淚，表示曾經有粉絲告訴他，因視他為偶像而被同學嘲笑，令他希望可以做得更好、變得更有實力，讓粉絲感到自豪。

保錡亦坦言出道後曾經感到迷失，但今年有機會出歌，像是為他「補血」一樣，重燃他努力當藝人的那團火。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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