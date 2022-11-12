【好姐姐】印傭由白紙做起任勞任怨打掃買餸煮三餐 僱主感恩：續簽第3張合約

▲ 請到一個咁好嘅姐姐，真係羨慕港爸呀！

好姐姐難求！有港爸請了一位非常有heart的印傭，由白紙做起，每日打掃買餸煮三餐，全部自動波，「我都佩服佢！」，令一眾網民羨慕不已。

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有港爸日前在facebook的「表揚好姐姐開心分享區」發帖，分享了印傭用心煮的新菜式，港爸表示印傭21歲來港入屋工作，由一張白紙開始做起，港爸很有耐性教她，而且基本上沒有罵過她，因他相信「你對人好人對你好」，

由乜都唔識煮、唔識做，到呢家每日神早起身照顧小朋友返學、打掃買餸煮三餐飯、全部自動波一腳踢，任勞任怨！

港爸感恩印傭姐姐對工作的熱誠，最近續第3張合約也沒有跌watt，一個印傭打理6口人的家庭，有老人家又有小朋友，中午飯會先煮給老人家吃，之後再等小朋友放學前再煮多一餐給小朋友吃，還細心到會留意一些食物不能煮給老人家吃。而從他分享的照片來看，印傭煮的三餸一湯，絕對唔簡單，去骨雞翼釀露筍及墨魚滑，金蒜粉絲娃娃菜、青瓜木耳炒肉片，仲有一個羅宋湯，賣相非常吸引。除了煮得一手好餸，打理家頭細務亦非常讚，

有姐姐亞媽真係可以抖抖，我兩個仔朝早返學全部姐姐攪掂，亞媽夠膽死9點幾先起身啲仔已經出晒門口姐姐都打掃咗一朝了！

貼文一出，不少網民羨慕港爸請到一個全能定好姐姐，「睇d餸菜就知姐姐有耐性、肯學、用心做…… 心心眼」、「你姐姐好勁，又有天份又有心機。我姐姐成日睇漏睇錯，落錯嘢，已經差唔多兩年日日都係咁係咪冇得救」。

該港爸回覆網民指，印傭姐姐仲好young，難得唔貪玩，「呢兩年covid佢放假都習慣少出街，就算去都係幾個鐘就返屋企。」他更表示，沒有用任何食譜，頭3個月是同印傭姐姐一齊煮，後來讓她自己來，不過也要看姐姐有沒有天份同肯唔肯學，「我姐姐算係聰明，教一兩次就識，同埋佢會問點解要咁樣，點解要落呢個之類..我整乜嘢新嘢佢都會企係度學，佢真係有諗過同埋有吸收。」

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責任編輯︰王明芳