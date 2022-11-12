【打擊販毒】警2日內拘6男　檢逾200公斤毒品市值8,000萬元

▲ 警2日內拘6男，檢逾200公斤毒品市值8,000萬元。（資料圖片）

警方過去2日在全港多區拘捕6名男子，年齡介乎20至59歲，涉嫌販毒，檢獲逾200公斤可卡因、大麻及冰毒等毒品，黑市值約8,000萬元。周一在沙田裁判法院提堂。

毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，11月10日下午在黃大仙區進行打擊毒品行動，在一工業大廈外發現一名形跡可疑男子，並在一工業大廈單位內檢獲約183公斤懷疑大麻，市值約3,900萬元，該名20歲本地男子涉嫌販毒被捕。

其後，西九龍總區衝鋒隊人員昨日（11日）凌晨約一時在旺角洗衣街近弼街一帶設置路障期間，發現一輛的士形跡可疑，遂上前截查，並在該的士內檢獲約4.1公斤懷疑「冰」毒，市值約250萬元。人員遂拘捕55歲男司機及一名22歲本地男乘客，涉嫌「販毒」。該名22歲男乘客亦懷疑與上述在11月10日發生的「販毒」案有關。



該名20歲被捕男子及該名22歲被捕男子已被暫控合共一項「串謀販毒」罪，案件將於11月14日上午在觀塘裁判法院提堂。該名22歲被捕男子亦被暫控一項「販毒」罪，案件將於同日下午在西九龍裁判法院提堂。該名55歲男子經調查後相信與案無關，已獲准無條件釋放。

另外，毒品調查科人員根據線報及深入調查，11月10日下午在田心區進行反毒品行動，在新田圍邨截查兩名形跡可疑的男子，並在其中一名59歲本地男子的一個手袋內搜獲約兩公斤懷疑可卡因。人員其後再搜查另一名52歲本地男子位於新田圍邨的公屋單位，並在內檢獲約42公斤懷疑可卡因，市值共約3,800萬元。該兩名本地男子涉嫌販毒被捕。

人員其後再根據調查搜查田心一工業大廈單位，並發現一名形跡可疑的本地男子，遂上前截查並搜查該單位。人員在該單位內檢獲小量懷疑「冰」毒，該名39歲本地男單位負責人涉嫌「藏毒」及「佔用人容許處所作非法販運危險藥物」被捕。之後，人員搜查另一名販毒集團骨幹成員在大埔的一個住所單位，並在內檢獲一本懷疑與案有關的帳簿及大量販毒得益，包括約值100萬港元的珠寶首飾及約10萬元現金等。

該名52歲被捕男子及該名59歲被捕男子已分別被暫控兩項及一項「販毒」罪，案件將於11月14日上午在沙田裁判法院提堂；該名39歲男子則已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

行動中檢獲的毒品總市值約8,000萬元。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。

另外，警方表示，今年1至9月，21歲以下涉及毒品罪行被捕人數有361人，較去年同期減少兩成，但每月被捕人數仍較2020年前多一倍。警方指，青少年毒品罪行減少與疫情有關，近期放寛入境檢疫至「0+3」後，由海外運毒到港的個案增加。而犯案青年大多數不是吸毒者，因想「搵快錢」被犯罪集團利用，今年最年輕的被捕人只有13歲。

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責任編輯：陳麗娜