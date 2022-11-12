【夫妻相處】老公臨時加班甩底岳父壽宴 狠妻嬲到反鎖大門拔電話線

若果要數老公十大最乞人憎行為，老公經常「講過唔算數」，相信一定榜上有名。不過，如果事情並非老公可以控制，身為人妻的妳，又會否額外開恩呢？台灣一名從事傳媒行業的人夫大呻他的淒涼經歷，透露早前答應老婆定必出席岳夫大人的壽宴，詎料回家途中時，突然收到老闆急召需處理一則重大的突發新聞。儘管岳父大人已批准缺席，但老婆仍然對他的「甩底」行為怒不可遏，竟在當晚發難反鎖大門，甚至拔走家中的電話線，令無家可歸的人夫慨嘆說:「我又不是去玩，為什麼我的人生要過成這樣….」



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台灣資深媒體人狄志為早前出席節目《新聞挖挖哇》上，談及如何在家庭和工作間找到平衡的課題。從事傳媒行業多年的狄志為表示，老婆經常希望他回到家後可以好好放鬆，別再在家中處理工作，希望他能將生活和公事分開，即使不講話、聊天也沒關係。他直言，為免與老婆發生爭執，一般採取「先應承，後補償」的方式處理。但是礙於工作關係，難免仍會在深夜收到工作相關的電話和短訊，致令老婆經常有微言。

狄志為自覺已經盡力做到最好，從來沒有因為工作而放棄家庭，每逢周末或家庭的重要日子，他都盡量不安排工作，預留時間與家人相處，平日更會接送孩子上學。不過，偶然仍是會有突發狀況發生，令夫妻關係一度緊張。狄憶述，兩年前答應老婆一定會出席岳父大人的壽宴，故下班後便匆忙趕回家準備慶生。詎料回家途中，突然收到新聞台長官緊急通知，表示剛發生了連勝文槍擊案，急召他即時回公司處理這宗重大的突發新聞。

沒理由我叫記者趕回公司，但是自己卻不回公司吧。

狄表示，當時唯有硬著頭皮與老婆「請假」，講述他無法如期出席岳父壽宴的原因。果不然老婆知道後勃然大怒，認為早已說好的事情絕對不能失約，老婆甚至撂下一句狠話，

如果你去上班，今天不用回來了。

狄志為直言，當時以為老婆只是一時氣話，因此即時趕回公司處理新聞，一直忙到收播。至凌晨2點，他才拖著疲憊的身軀回到家，才發現老婆竟然真的將大門反鎖，甚至連電話線也拔掉。狄站在門外頓覺淒涼：「為什麼我的人生過成這個樣子」，最後唯有回到自己在中和的房子過夜。

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但是事件仍未完結，沒想到天快要亮的時候，狄突然收到老婆來電詢問他的位置。當得知他人在中和過夜時，對方只冷冷說了一句「有地方睡就好」，便狠狠掛斷電話。他坦言，現在再次回想這件事，仍然感到十分悲悽，「為什麼我為了工作，卻得到這樣的待遇」。

後來，狄隔天照常到電視台上班，至即將下班時，老婆才終於打電話來道歉，承認她的鎖門和拔電話線行為過了火。隨後雙方約法三章，規定往後夫妻吵架「絕對不可以鎖大門」。他打趣說，你可以反鎖睡房門不讓他進房睡覺，但是不能再讓他連家門都進不了。

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責任編輯︰王明芳