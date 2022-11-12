【飛來橫禍】6歲女遭天降螺絲批插中頭 重傷昏迷危殆

廣東惠州1名6歲女童，近日在家門外玩耍時飛來橫禍，遭從天而降的螺絲批插中頭部重傷昏迷至今，肇事者仍未找到，大批網民直斥如同謀殺。

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綜合内地媒體報道，惠州6歲女童依依上月12日在家門外玩耍時，突然被高空降落的螺絲批插入頭部。依依隨即倒地。據了解，螺絲批有15厘米長，從依依頭部右上方，斜插入腦6厘米。

當地保安接報後，立即將依依送院搶救。據依依爸爸稱，他到醫院時，女兒已昏迷不醒，大小便失禁，而被螺絲刀擊中頭部後，女兒似乎自己拔走螺絲批，「頭部一直很腫，腫很大」。

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據醫院初步診斷結果顯示，依依腦部受傷嚴重，右額頂葉腦開放性挫裂傷伴出血並破入腦室，腦疝，右頂骨粉碎性開放性骨折，右頂部頭皮裂傷，額顳頂頭皮血腫，還有肺炎、多發牙鬆動等情況。

依依現時身上插滿管，眼睜大大，卻無法與旁人交流，其媽媽哽咽稱，孩子現處於睜眼昏迷狀態，或長期處於植物生存狀態。依依爸爸稱，女兒醫療費已花了將近15萬人民幣，直言是飛來橫禍，期望肇事者能夠站出來交代，警方目前正追尋肇事者。

責任編輯：羅嘉欣