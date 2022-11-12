【阿Mo進展】 爸媽感激還阿Mo和舞者一個公道 阿Mo感官神經有進展

MIRROR演唱會在7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，擊中兩名正在舞台上表演的舞者。意外至今逾3個月，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。

政府亦終於在昨日（11月11日）就事件公布事故調查結果，指出藝能向康樂及文化事務署所呈交的裝置重量出現虛報情況，而且虛報程度的差距非常大。警方並在同日清晨分別以涉嫌「欺詐」及「容許物件從高處墮下」拘4男1女，當中包括演唱會承辦商藝能及協興隆的職員。

至於阿Mo的父親李盛林牧師，在事故後每逢周六晚都發出代禱信，今晚（11月12日）發出第16封代禱信。

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1. 感謝神，政府「跨部門工作小組」公佈調查報告（警方仍進行調查），還啟言和各舞者及受影響人士一個公道，以致可以得悉進一步的真相。

2 感謝神，在Makerville 及大國文化發表回應報告的聲明中，重申繼續承擔受傷舞者的醫療費用。

3. 感謝各醫護為啟言付出的愛心, 使他能努力地配合進展的治療。

4. 感謝神過去兩星期啟言漸漸適應了吞嚥的方法 ，身體暫時能穩定下來。Mo爸媽的「一步一驚心」也可暫時得以「鬆一口氣」。

4. 看到啟言接受治療時的情況，感受到他勇敢地面對和努力的參與，並看到進展。感謝各方為他禱告關心。

代禱

「人若望地，只見黑暗艱難；光明在雲中變為昏暗。 」（以賽亞書 5:30下）

（一） 「啟言心願」：「盼在新一個階段的治療和休息能得以平衡；最基本的個人衛生照顧及三餐的進食時間能配合治療。並希望能為新一階段找到合適的醫療團隊和方案。」

（二） 「啟言最新近況」

1. 請繼續 為啟言禱告「定時轉換姿勢」：對一個沒有受創傷的人來說是非常自然，但對啟言。。。

a. 每隔一段時間都需要為啟言轉換在病床上的姿勢，以防褥瘡。

b. 每晚都要等候醫護幫助，調整睡姿與及口腔護理才能入睡。

c. 治療時更需要面對不同程度肌肉和關節的拉扯鍛鍊。

2. 「正積極準備下一階段治療」

a. 適切的病房：仍在探討最適切的治療病房。

b. 需要更大的體能：祈求啟言身體各個器官功能可以保持健康正常運作，勇敢接受下一步針對的治療，因為需要更大的體能和意志。

3. 「神經的復生」：在感官神經上已有輕微的進展，請繼續為啟言在感官和活動神經傳遞上禱告。

（三） MO 爸媽

1. 「 樂齡科技的親子連繫 」

上週正值會展樂齡科技展，參觀一下有甚麼對啟言在復康過程之中有幫助的科技。當將一些照片和科技與他分享時，他更被觸動落淚，作父母的看到這情景也同樣忍不住落淚。那種親人之間深愛互動的連繫，不是筆墨能形容。

2. 「不期然按手在啟言身上」

看到啟言在治療中的照片，不期然按下手觸摸在他照片的肢體上，祈求創造主神蹟醫治。也盼望社會上身心靈有軟弱和創傷的人同樣能得醫治。

3. 「MO 爸的等候體驗」

在這三個多月也是想著聖經所說的「要等候神」。如何等？就是讓神行在我的前面開路（靠著聖經），不是心急衝在神的前面，而是等祂引領每一