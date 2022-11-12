【新冠肺炎】本港新增5,723宗確診個案　再多6人在公立醫院離世

▲ 本港新增5,723宗確診個案。再多6人在公立醫院離世。（陳靜儀攝）

本港今日（12日）新增5,723宗新冠肺炎確診個案，包括5,331宗本地感染個案，392宗輸入個案；6名確診病人在公立醫院離世。

本地感染個案中，包括1,266宗核酸檢測陽性個案（663宗確診、503宗無症狀感染及100宗狀況待定個案），以及4,065宗快速測試陽性個案。

此外，新增392宗檢測陽性輸入個案，當中包括362宗核酸檢測陽性（56宗確診、276宗無症狀感染及30宗狀況待定個案）及30宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，202宗涉及機場檢測樣本、121宗涉及第一至三日樣本，餘下69宗涉及第四至七日樣本。

截至今日凌晨，共有2,012名新冠病人留醫治療，當中有230名新增確診病人。需要入住隔離設施的病人中，437名病人在隔離病房，142名病人在二線隔離病房，486名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中合共有167名是新增確診病人。

新增呈報5名危殆病人及9名嚴重病人，現時合共有32名危殆及41名嚴重病人，當中8名危殆病人正接受深切治療。另外，268名病人康復，當中214名病人出院。另外，過去一日新呈報6名確診病人在公立醫院離世。

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責任編輯：陳麗娜