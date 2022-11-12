  • 26°C
香港時間 : 20221112日 (週六) 17:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】本港新增5,723宗確診個案　再多6人在公立醫院離世

社會 16:42 2022/11/12

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

本港新增5,723宗確診個案。再多6人在公立醫院離世。（陳靜儀攝）

本港今日（12日）新增5,723宗新冠肺炎確診個案，包括5,331宗本地感染個案，392宗輸入個案；6名確診病人在公立醫院離世。

本地感染個案中，包括1,266宗核酸檢測陽性個案（663宗確診、503宗無症狀感染及100宗狀況待定個案），以及4,065宗快速測試陽性個案。

此外，新增392宗檢測陽性輸入個案，當中包括362宗核酸檢測陽性（56宗確診、276宗無症狀感染及30宗狀況待定個案）及30宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，202宗涉及機場檢測樣本、121宗涉及第一至三日樣本，餘下69宗涉及第四至七日樣本。

截至今日凌晨，共有2,012名新冠病人留醫治療，當中有230名新增確診病人。需要入住隔離設施的病人中，437名病人在隔離病房，142名病人在二線隔離病房，486名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中合共有167名是新增確診病人。

新增呈報5名危殆病人及9名嚴重病人，現時合共有32名危殆及41名嚴重病人，當中8名危殆病人正接受深切治療。另外，268名病人康復，當中214名病人出院。另外，過去一日新呈報6名確診病人在公立醫院離世。

【TOPick診症室】35歲女患糖尿病掉以輕心　醫生列6大病徵: 多無跡可尋

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

 

相關文章

【打擊販毒】警2日內拘6男　檢逾200公斤毒品市值8,000萬元
今日 14:46
【打擊販毒】警2日內拘6男　檢逾200公斤毒品市值8,000萬元
【監測路況】路政署使用新系統測量路面狀況　提速99.7%兼毋須封路
今日 15:19
【監測路況】路政署使用新系統測量路面狀況　提速99.7%兼毋須封路
【大角咀火警】利奧坊附近空置唐樓單位突然起火　火勢一度波及上層起因待查
今日 16:03
【大角咀火警】利奧坊附近空置唐樓單位突然起火　火勢一度波及上層起因待查

你可能感興趣

【打擊販毒】警2日內拘6男　檢逾200公斤毒品市值8,000萬元
今日 14:46
【打擊販毒】警2日內拘6男　檢逾200公斤毒品市值8,000萬元
【監測路況】路政署使用新系統測量路面狀況　提速99.7%兼毋須封路
今日 15:19
【監測路況】路政署使用新系統測量路面狀況　提速99.7%兼毋須封路
【大角咀火警】利奧坊附近空置唐樓單位突然起火　火勢一度波及上層起因待查
今日 16:03
【大角咀火警】利奧坊附近空置唐樓單位突然起火　火勢一度波及上層起因待查
傳染病 大嶼山 快速測試 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 治療 機場 北大嶼山醫院 肺炎 公立醫院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【天人永隔】救護車司機赴車禍現場救人　驚見死者是親生兒當場崩潰
16:22 2022/11/11
【天人永隔】救護車司機赴車禍現場救人　驚見死者是親生兒當場崩潰
姜濤於903 AllStar籃球賽受傷　即時坐輪椅離場送院
22:12 2022/11/11
姜濤於903 AllStar籃球賽受傷　即時坐輪椅離場送院
【TVB節目巡禮】花旦鬥性感趙希洛大解放　蔡思貝谷盡事線陳自瑤曬腿
15:31 2022/11/11
【TVB節目巡禮】花旦鬥性感趙希洛大解放　蔡思貝谷盡事線陳自瑤曬腿