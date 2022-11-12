【開心速遞】李偉健手繪TVB經典角色騷畫功 　選港男入行前為兒童雜誌畫漫畫

TVB昨日（11月11日）在電視城舉行節目巡禮，當日除女藝人派福利受注目外，TVB為慶祝55周年台慶在場內設一幅超巨型的「經典角色人物漫畫牆」剪綵開幕，當中畫有歷年來55位經典角色和綜藝主持，十分壯觀，成當日場內焦點。

而這幅漫畫牆由在《愛‧回家之開心速遞》演Terry的李偉健聯同TVB美術部同事合作，以幾晚通宵完成，謙虛李偉健受訪時就將功勞歸功各位美術組高手，透露早前因為《答得快 好世界》製作組邀請合作，於是參與製作「經典角色人物漫畫牆」。

【TVB節目巡禮】胡定欣+譚俊彥企C位 李偉健策劃漫畫牆記載TVB經典人物

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

替兒童雜誌畫漫畫

李偉健雖然在《開心速遞》飾演Terry「傻更更」，現實中的李偉健卻多才多藝。他當藝人前是位漫畫家，曾替兒童雜誌《Co-Co》連載漫畫，之後更推出過《娛圈愛回帶》及《娛圈愛回帶之再回帶》漫畫集。

他於2009年參加《香港先生選舉》而踏入演藝圈，可是星路並非一帆風順，曾參演多齣電視劇，惟以閒角為主。直至於2012年參演處境劇《愛·回家》中，飾演拍馬屁律師程志美（Terry）而為人熟悉，再夥拍歐瑞偉所飾演的KC，繼續參演《愛·回家之八時入席》和《愛·回家之開心速遞》等劇集，同樣備受注目。

2016年他更曾與歐瑞偉齊獲提名《萬千星輝頒獎典禮2016》「最受歡迎劇集搭檔」獎項，不少觀眾更笑言他們是最合襯的「CP」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Terry苦盡甘來

李偉健曾接受TOPick專訪時透露未拍《愛·回家》前，當新人時未有太多工作：「所以期間教畫、教拳做健身教練等，做很多兼職以穩定收入。試過真的『冇晒錢』撳不出錢，幸好教畫那邊準備出糧。全靠這樣緊接着，捱過數關之後便順利了。」

後來李偉健憑Terry這角色人氣大增，可謂苦盡甘來，至於今次「重操故業」畫TVB經典角色漫畫牆，再次展現他的畫功。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R