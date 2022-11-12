【夫妻關係】結婚7年妻出軌4次 2孩爸苦忍：孩子需要媽

▲ 結婚7年，妻出軌4次，2孩爸終於忍無可忍，要向不忠太太提告。

男人出軌為性，女人出軌為愛，但已婚人妻一次又一次出軌，是否早已不愛丈夫，想追求感情新出口呢！有台爸在社交平台發文，透露結婚7年，妻竟拋夫棄子出軌4次，他為了孩子一直都選擇原諒太太，但最終他都忍無可忍，決定提告不忠太太。

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有2孩的台爸，早前在facebook群組爆怨公社發文，稱7年多前奉子成婚，豈料婚後1個多月，太太就出軌離家出走，當時台爸打算「提告」，太太才回家，

我和老婆認識到現在已9年多，結婚7年多，我們生了一對兒女，是先有小孩才結婚的，婚後1個多月她就出軌離開我家，拋棄我和孩子。

每次太太離家出走都沒有打過電話回家，對家裡漠不關心，也不曾關心孩子的狀況，直到他決定提告，對方才願意回家，台爸慨嘆，是因為爺爺、嫲嫲跟他說：「小孩子需要母親！」他才選擇原諒她，讓她回來，沒想到她又再出軌，

後面她又出軌3次，我們一直在原諒她，而她每次出軌都會離家出走，也不會顧慮小孩子，所以我這次決定要告她了，讓她知道我的好心和心軟，不是給她踐踏的。

貼文一出，網民紛紛留言，許多網民著樓主不要心軟再原諒太太，並要替孩子驗DNA，「你不驗一下小孩的DNA嗎？別白養別人的小孩都不知道」、「提醒你不要心軟，心軟只會造成自己的困擾，出軌就跟家暴一樣，只有一次跟無限次而已」、「出軌1次就誇張了，還原諒3次？結婚7年出軌4次，只能說...你想集滿幾次換獎品呢」。

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責任編輯︰王明芳