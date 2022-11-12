【器官捐贈日】20多歲港女新婚突腦出血離世 丈夫遵從意願捐贈器官救6人

今日是一年一度的器官捐贈日!綜觀本港最新的器官捐贈數據，儘管港人對器官捐贈的接受程度逐漸提高，但醫院管理局認為推廣工作仍有待加強，相信家屬不清楚死者生前的意願，才是窒礙器官捐贈的主因。一名二十多歲的太太與丈夫結婚不久，便突然因腦出血離世，愛妻摰深的丈夫知道太太生前已登記器官捐贈，決定尊重愛妻的遺願，捐出她的腎臟、肝臟、肺部及眼角膜，成功令6位危重病人重獲新生。



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負責該年輕太太個案的伊利沙伯醫院器官捐贈聯絡主任歐陽淑芬透露，捐贈者的丈夫唯一擔心的是完成捐贈器官後，太太的容貌或會受損，故在完成捐贈器官手術後，已親自為該名年輕太太化淡妝，保持臉色紅潤，而其他捐贈位置則作簡單修補及用衣服遮蓋，最後為她換上丈夫準備的晚禮服，希望可讓家人見到她最美的一面。

歐陽姑娘續說，部門的化妝箱備有粉底、唇膏、胭脂等簡單化妝品，每次會用即棄棉花為捐贈者添妝。部門近日更添置了精油，鼓勵家人為捐贈者化妝、按摩。

即使是天天見面的家人，平時未必會親口說出感受。

歐陽姑娘憶述，曾遇過一位兒子一邊用精油，為捐贈器官的爸爸按摩，一邊說「老豆你膝頭成日痛，而家唔痛㗎喇」，希望家人為捐贈者化妝、按摩時，可以真情流露，達至放下與釋懷。她強調，在醫管局器官捐贈聯絡主任的日常工作中，儘管勸捐是首要的職責，但是家人的感受永遠會放在第一位。

每年11月第二個星期六，便是本港器官捐贈日。據醫管局數據顯示，中央器官捐贈登記名冊截至上周五(4日)，登記人數有353,530人，佔全港人口5%。自2019年起，本港器官捐贈的數目有上升趨勢。不過，截至今年首6個月，卻只有49宗器官捐贈，僅佔去年的三分之一，至今仍有超過2500人等候器官移植。醫管局表示，今年捐贈數字有下跌跡象，相信並非受到疫情影響，認爲最大的障礙是家屬不知道死者生前的意願，難以決定的情況下寧願放棄。

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責任編輯：羅嘉欣