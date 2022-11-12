【類鼻疽】居於大圍74歲女確診　曾肺部感染致咳血現情況穩定

▲ 居於大圍74歲女確診，(曾肺部感染致咳血現情況穩定。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（12日）表示，中心經衞生署公共衞生化驗服務處確認新增一宗感染類鼻疽確診個案。

新增個案涉及一名居於大圍的74歲女子，患有支氣管擴張和多種長期病患，包括高血壓、高血脂和甲狀腺亢奮。她於10月5日因痰涎帶有血絲前往威爾斯親王醫院急症室求診，當時無須入院。病人11月8日出現咳血再度前往威爾斯親王醫院，並須留院治療。臨床診斷為肺部感染，現時仍然留院，情況穩定。她的支氣管肺泡灌洗樣本經公共衞生化驗服務處證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

根據中心的流行病學調查，該名病人發病前沒有到訪深水埗，亦沒有飲用未經煮沸的水。個案的流行病學調查仍在進行中。

截至今日，本港今年共錄得36宗人類感染類鼻疽個案。

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。中心會繼續透過不同渠道向地區市民及公眾人士提供健康資訊。就更多有關類鼻疽的資料，市民可參閱中心網站。

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責任編輯：陳麗娜