【強制檢測】48處納強檢　北角港運城、大角咀帝柏海灣、荃灣愉景新城、元朗 Grand Yoho上榜【附名單】

▲ 48處納強檢，涉將軍澳欣明苑、康盛花園、大角咀帝柏海灣等。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月6日至11月12日期間，曾身處55個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月13日或11月14日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

天水圍天澤邨澤潤樓

大埔太和邨新和樓

上水祥龍圍邨景祥樓

天水圍天耀一邨耀康樓

深水埗海達邨海昌樓

將軍澳欣明苑欣竹閣

將軍澳康盛花園 1 座

青衣青泰苑寶泰閣

青衣宏福花園 1 座

沙田帝堡城 1 座

馬鞍山錦泰苑錦麗閣

觀塘順利紀律部隊宿舍 3 座

半山區列堤頓道48號俊傑 花園

香港仔嘉隆苑嘉俊閣

大角咀帝柏海灣 3 座

秀茂坪寶達邨達信樓

鴨脷洲利民道 7 號百良大 廈

上水上水中心 5 座

葵涌悅麗苑麗霞閣

青衣美景花園 5 座

北角港運城 1 座

元朗 Grand Yoho 2 座

荃灣愉景新城 7 座

屯門新圍苑新碧閣

屯門兆麟苑瑞麟閣

紅磡黃埔花園錦桃苑14座

屯門彩華花園 A 座

屯門兆康苑兆榮閣

葵涌葵蓉苑 2 座

沙田愉翠苑愉廉閣

柴灣富景花園 1 座

九龍灣彩興苑彩蕎閣

鴨脷洲鴨脷洲大街 33 號 順景閣

馬鞍山海典居 7 座

西灣河鯉景灣安曉閣

元朗溱柏 2 座

沙田希爾頓中心 A 座

香港仔漁暉苑安暉閣

柴灣山翠苑翠碧閣

屯門慧豐園 4 座

石硤尾石硤尾邨美菖樓

上水逸峯 3 座

馬鞍山海典灣 1 座

九龍灣麗晶花園 15 座

藍田滙景花園 7 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

葵涌石籬二邨石禧樓

鴨脷洲利東邨東昇樓

屯門兆禧苑樂禧閣

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責任編輯：陳麗娜