【強制檢測】48處納強檢 北角港運城、大角咀帝柏海灣、荃灣愉景新城、元朗 Grand Yoho上榜【附名單】
社會 18:29 2022/11/12
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月6日至11月12日期間，曾身處55個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月13日或11月14日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 天水圍天澤邨澤潤樓
- 大埔太和邨新和樓
- 上水祥龍圍邨景祥樓
- 天水圍天耀一邨耀康樓
- 深水埗海達邨海昌樓
- 將軍澳欣明苑欣竹閣
- 將軍澳康盛花園 1 座
- 青衣青泰苑寶泰閣
- 青衣宏福花園 1 座
- 沙田帝堡城 1 座
- 馬鞍山錦泰苑錦麗閣
- 觀塘順利紀律部隊宿舍 3 座
- 半山區列堤頓道48號俊傑 花園
- 香港仔嘉隆苑嘉俊閣
- 大角咀帝柏海灣 3 座
- 秀茂坪寶達邨達信樓
- 鴨脷洲利民道 7 號百良大 廈
- 上水上水中心 5 座
- 葵涌悅麗苑麗霞閣
- 青衣美景花園 5 座
- 北角港運城 1 座
- 元朗 Grand Yoho 2 座
- 荃灣愉景新城 7 座
- 屯門新圍苑新碧閣
- 屯門兆麟苑瑞麟閣
- 紅磡黃埔花園錦桃苑14座
- 屯門彩華花園 A 座
- 屯門兆康苑兆榮閣
- 葵涌葵蓉苑 2 座
- 沙田愉翠苑愉廉閣
- 柴灣富景花園 1 座
- 九龍灣彩興苑彩蕎閣
- 鴨脷洲鴨脷洲大街 33 號 順景閣
- 馬鞍山海典居 7 座
- 西灣河鯉景灣安曉閣
- 元朗溱柏 2 座
- 沙田希爾頓中心 A 座
- 香港仔漁暉苑安暉閣
- 柴灣山翠苑翠碧閣
- 屯門慧豐園 4 座
- 石硤尾石硤尾邨美菖樓
- 上水逸峯 3 座
- 馬鞍山海典灣 1 座
- 九龍灣麗晶花園 15 座
- 藍田滙景花園 7 座
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 葵涌石籬二邨石禧樓
- 鴨脷洲利東邨東昇樓
- 屯門兆禧苑樂禧閣
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責任編輯：陳麗娜