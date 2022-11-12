【梨泰園人踩人】李智漢母不願認兒子離世 崩潰：拜托上天把我帶走

▲ 慘劇發生至今已兩星期，希望李智漢媽媽不要再想輕生念頭，好好休息。

由韓國選秀節目《Produce 101》第二季出身的24歲演員李智漢，不幸在上月29日的「梨泰園人踩人事件」罹難！事件發生至今已兩星期，李媽媽仍未能走出喪子的傷痛之中，昨日(11日)她親自撰寫了一封公開信跟兒子道別，字句裡滲透出輕生的念頭，「送走你我怎麼活」、「害怕隔天太陽升起」，讓粉絲擔心不已。

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李智漢的媽媽，昨天公開了一封親筆撰寫的信件，她憶起兒子的一點一滴，從她的肚裡開始寫起，「你還在我肚子裡面時，因為太乖，我還曾經摸著肚子問『你有好好待著嗎』，在養育你的時候，我想說像你這麼乖的孩子，我可以養20個。」

她回想起兒子為了拍攝新戲《木偶的季節》的期間，付出很多努力，每天運動鍛鍊體態和節食，更曾問媽媽「我可以再吃一點嗎」，回想起這些點點滴滴都讓她心疼不已。沒想到李智漢遇上梨泰院的慘劇，所有努力全部化為泡沫，「真的太無語又覺得荒唐，至今還不敢相信。」

李媽媽難以接受兒子離世的事實，讓她失去了活下去的動力，無時無刻都想念兒子，更有跟著兒子走的念頭，

我害怕早晨升起的太陽，怕我因為肚子太餓，張開嘴進食，所以想把嘴縫起來，送走你，我該怎麼活？

信件末端，李媽媽表示望著警車護送梨泰院罹難者棺木時，讓她感到既冤枉又心痛，反問國家為何當初不把這些警力派到梨泰院的事發巷子，死後才得到護送，字句充滿氣憤，

兒子，我真的好愛你、好想你、尊敬你，不能再見到你了嗎，拜託上天把我帶走，把我的智漢還給我好嗎。

李媽媽的公開信令粉絲心疼又擔心。

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責任編輯︰王明芳