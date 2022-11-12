【機不離手】 床上玩手機可致胸痛脊椎滑脫 物理治療師揭3種姿勢最傷身

不少人喜歡躺在床上用手機追劇，但長久會引起病痛。台灣物理治療師三個字SunGuts分析3個姿勢恐釀背痛、腰痛、肩膀痛甚至是頭痛，想要舒緩，關鍵在於須讓脊椎保持直立。

你常半躺或趴在床上滑手機嗎？物理治療師《三個字SunGuts》在YouTube頻道中說明，最常見的姿勢是靠著床頭、自覺背部有支撐全身超放鬆，但可發現靠床坐著「脊椎是彎曲」，即使未承受力量，彎曲太久也會引發不適，不僅會腰痛、上背痛，臨床上有不少患者還出現胸悶、胸痛、呼吸不順，甚至連帶牽引後腦勺與頭部而導致頭痛。

另一個常見的錯誤姿勢是只將頭部墊高半躺的姿勢，SunGuts表示，脊椎仍非直立，上背部承受壓力更多外，背部會直接承受頭部與彎曲折點的壓力，導致頸椎與脊骨易腫脹，而在脖子後凸起一顆富貴包，若不想讓它日益增大、背部增厚變得像烏龜，就必須把這兩姿勢改掉。

最後一個姿勢則是趴著滑手機，SunGuts說，有人覺得趴著背部有支撐，事實上整片背都在出力，「就是沒有做完整的棒式」，容易引發肩膀疼痛、手臂痛、手麻及脖子僵硬，「這姿勢又更不可以，比前兩個還要更糟糕。」

不少網友發現自己誤踩多個地雷姿勢，忍不住驚呼，「恭喜全中，所以我現在椎間盤」、「這些姿勢造成腰酸背痛，盤腿前傾也是傷脊椎，都要改掉」、「真的會這樣，我有次有一天突然犯懶整天半躺在床上看手機，到後面整個背痛到受不了」、「這些姿勢我全都中了，所以我現在都背痛，久了之後現在都很注意自己姿勢」。

責任編輯：羅嘉欣

