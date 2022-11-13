【美食速報】戶戶送7周年聯乘「媽咪雞蛋仔」　推限定雞蛋仔蛋糕及周年折扣

▲ 戶戶送7周年聯乘「媽咪雞蛋仔」推出限定雞蛋仔蛋糕。（有關機構提供）

外賣平台戶戶送於2015年登陸香港，今年踏入七周年，故特意聯乘「媽咪雞蛋仔」，以港式情懷為主題，推出限定雞蛋仔生日蛋糕，並於11月推出一系列優惠，當中包括以$7加入Deliveroo Plus等。

港式雞蛋仔為膾炙人口的香港街頭小食，亦是很多人的童年回憶，而現今的雞蛋仔款式愈出愈多，是次推出的雞蛋仔蛋糕更集合了多種味道，包括創意口味繽紛Skittles味、經典原味、清香綠茶口味及濃郁紫薯口味，五彩繽紛的蛋糕影相打卡一流！

曾獲米芝蓮推薦的「媽咪雞蛋仔」成功帶動港式雞蛋仔衝出香港，打響名堂，今次特意為戶戶送7 周年創作了這款結合港式傳統街頭小食，以及西方慶典糕餅的雞蛋仔蛋糕，絕對可以一試。7周年生日蛋糕將於11月14日至16日，於「媽咪雞蛋仔 - 中環街市店」獨家發售，每個$299，數量有限。

此外，戶戶送於11月推出一系列7周年優惠，當中包括以$7加入Deliveroo Plus等周年折扣，敬請留意。

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責任編輯︰林綺玲