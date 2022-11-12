【MIRROR演唱會】MakerVille回應保險問題　表示：額外購買團體意外保險

▲ （經濟日報圖片`）

MIRROR演唱會在7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，擊中兩名正在舞台上表演的舞者，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。

政府亦在昨日（11月11日）就事件公布事故調查結果，其中勞工及福利局局長孫玉菡指，已檢視受傷舞蹈員的工作模式，包括自僱人士或僱員身份，經過與律政司商議，按照2006年終院的相關判刑，判斷受傷舞蹈員以僱員身份參與演出。

而勞工處將根據《職業安全及健康條例》及《僱員補償條例》，向聘用相關舞蹈員公司採取行動，同時當局發現舞蹈公司無為受傷舞蹈員報工傷，無買保險，當局考慮作出檢控，同時研究檢控處所佔用人包括承辦商等。

在今天(11月12日)晚上，MIRROR演唱會主辦方大國文化及MakerVille回應傳媒有關保險事宜的查詢，稱：

作為演唱會主辦單位，我們有為演唱會及工作人員購買公眾法律責任保險（或稱第三者責任保險），另外，我們亦額外購買了團體意外保險（所有表演者及幕後工作人員均包括在內）。我們亦會繼續負責傷者的醫療費用及提供其他協助。