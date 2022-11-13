【港鐵出軌甩車門】港鐵暫無全面恢復服務時間　彌敦道近太子港鐵站交通仍繁忙【不斷更新】

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港鐵荃灣綫油麻地站今日（13日）早上發生車門鬆脫事故，港鐵指列車首卡「轉向架」稍微偏離路軌。

▲ 港鐵至少兩個車廂車門鬆脫，卡在月台與列車中間。（網上圖片）

【18:41】

事故已延誤逾8小時，工程人員巡查路軌。運輸署下午6時41分指，彌敦道(北行方向)近太子港鐵站的交通仍然繁忙。駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛, 並考慮使用其他道路。

【17:08】

港鐵正全力進行檢查維修，預計上述的服務安排將維持至今晚稍後時間。詳情即看【下一頁】

【16:29】

彌敦道北行近滙豐旺角分行下午2時50分發生交通意外，一輛九巴1A及新巴971疑相撞，警方表示無人受傷。

【14:42】

運輸署下午指，彌敦道的交通繁忙。駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛, 並考慮使用其他道路。

金澤培說，涉事車站沿途路軌旁有損壞，港鐵首要任務是盡快修復，但未能講到多久才能恢復服務。詳情即看【下一頁】

【14:11】

運輸署表示，受今早港鐵列車事故影響，荃灣綫往來荔景至佐敦站暫停服務，港鐵已提供受影響車站沿途接駁巴士服務，每3分鐘一班，巴士公司亦加強來回荔景至佐敦17條巴士服務班次，應付乘客需求

【12:39】

消防區長梁錦華表示，逾700名乘客疏散。詳情即看【下一頁】

港鐵指，車長埋站時聽到聲響。

【10:52】

一名78歲女乘客在疏散期間擦傷，送廣華醫院。

【09:57】

港鐵（13日）表示，荃灣綫油麻地站有列車車門移位，現時荃灣綫服務受阻，來往佐敦站及荔景站的列車服務暫停。有港鐵乘客拍攝到車門鬆脫後的情況，一列往中環方向的列車，大約兩卡車廂的車門鬆脫，職員指示乘客從車尾疏散。

大批消防員及工程人員現時在油麻地站月台戒備。

至於來往荔景至荃灣站維持8分鐘一班車，而來往佐敦至中環站維持6分鐘一班車。

【09:13】

港鐵今日宣布由於荃灣綫油麻地站有列車故障，荃灣綫服務受阻，其中來往荔景至佐敦站暫停服務，而來往荔景至荃灣站則維持8分鐘一班車，來往佐敦至中環站維持6分鐘一班車。呼籲乘客為行程預留充裕時間。

現場所見，港鐵至少兩個車廂車門鬆脫，卡在月台與列車中間。

▲ 工程人員巡查路軌。(黃傑偉攝)

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責任編輯：余思嵐