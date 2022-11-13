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【港鐵甩車門】港鐵：荃灣綫油麻地站有列車車門移位　女乘客疏散擦傷送院【不斷更新】

社會 10:52 2022/11/13

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港鐵荃灣綫油麻地站甩車門。（網上圖片）

港鐵荃灣綫油麻地站今日（13日）早上發生車門鬆脫事故。

【10:52】

一名78歲女乘客在疏散期間擦傷，送廣華醫院。

【09:57】

港鐵（13日）表示，荃灣綫油麻地站有列車車門移位，現時荃灣綫服務受阻，來往佐敦站及荔景站的列車服務暫停。有港鐵乘客拍攝到車門鬆脫後的情況，一列往中環方向的列車，大約兩卡車廂的車門鬆脫，職員指示乘客從車尾疏散。

大批消防員及工程人員現時在油麻地站月台戒備。

至於來往荔景至荃灣站維持8分鐘一班車，而來往佐敦至中環站維持6分鐘一班車。

【09:13】

港鐵今日宣布由於荃灣綫油麻地站有列車故障，荃灣綫服務受阻，其中來往荔景至佐敦站暫停服務，而來往荔景至荃灣站則維持8分鐘一班車，來往佐敦至中環站維持6分鐘一班車。呼籲乘客為行程預留充裕時間。

現場所見，港鐵至少兩個車廂車門鬆脫，卡在月台與列車中間。

 

港鐵至少兩個車廂車門鬆脫，卡在月台與列車中間。（網上圖片）

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責任編輯：余思嵐

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