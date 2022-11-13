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【MIRROR成員】回應《903 AllStar 籃球賽》受傷　姜濤排期做手術：會努力康復

娛樂 11:13 2022/11/13

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男團MIRROR成員姜濤發文安撫姜糖。

人氣男團MIRROR成員姜濤於前日（11日）參與商台舉行的《903 AllStar 籃球賽》時受傷，姜濤當時由隊友扶起坐上輪椅，且即時離場送院，令姜糖非常擔心。

姜濤於IG限時動態內發文透露最新消息，表示已做了詳細檢查及安排做手術的時間，又承諾會努力康復。

【MIRROR演唱會】Anson Lo聞阿Mo垂淚　MIRROR對虛報裝置重量感詫異

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姜濤撰文回應

姜濤於IG寫道：

很抱歉又讓大家擔心了 

昨晚去醫院做了詳細檢查 

現也已安排好了手術的時間

我會努力康復 

請放心 

昨晚所有人都表現得很精彩 

每個人都是MVP 

希望以後再有機會在球場上見

姜濤於903 AllStar籃球賽受傷　即時坐輪椅離場送院

最新影片：

姜濤受傷

姜濤前日在籃球賽四節比賽時受傷，現場所見他衝前攔截對方時與對方球員有碰撞，其後滾落地扭傷右膝蓋。

姜濤當時抱住膝蓋狀甚痛苦，即時由聖約翰救傷隊為其包紮，現場並用黑布圍住他。經包紮後，姜濤由隊友扶起坐上輪椅，即時離場送院。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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