【公屋外傭】住200呎公屋安排工人姐姐瞓廳　僱主憂難請人：買個床架再整塊簾

▲ 有網民家住200多呎公屋，只能安排工人姐姐瞓廳，擔心難聘請到外傭。

本港不少家庭聘用外傭幫忙，僱主需安排好住宿。近日有名住公屋網民上網求問，自己家住約200呎公屋，計劃聘請工人姐姐，住宿方面問可否安排工人做「廳長」瞓廳，有感難以請到人。網民們留言提供意見，直指住宿條件差真的會影響外傭受僱的意願，最重要是聘請前雙方有共識。

住200呎公屋想請工人

香港人的人均居住環境面積低，有家住蝸居的網民想聘請外傭，卻擔心住宿安排。有網民於6日（上星期日）於「親子王國」討論區發帖，標題為「公屋請工人屋細瞓廳可以嗎？」，樓主家住只有200餘呎的公屋，擔心沒有獨立房會難請到工人姐姐，只能在廳中加床架及布簾遮掩作休息私人空間。

屋細得二百幾呎，工人瞓廳可以嗎？會唔會難請啲？諗住買個床架再整塊簾俾佢唔知得唔得呢？

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由於現時本港外傭供不應求，有指外傭成了「打工皇帝」，不怕沒人請，有多選擇去揀條件較好的工作，據悉除了考慮工資之外，有的會考慮工作性質是否需要照顧多孩或長者、有否膳食津貼等，另有不少外傭會考慮居住環境，可說是「人揀工」。

網民建議廳設屏風間隔

網民認為以樓主公屋細單位沒有房間，真的是較難聘請到外傭，然而不是不可行，最重要是有私人空間，如在廳加設屏風去遮擋，並需先與外傭商量，清楚告知家中狀況，有關留言見下圖：

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在同一討論區，之前有港媽提及「嚟緊請咗個姐姐⋯⋯想整張床放廳俾姐姐瞓，有冇推介？」，可見有僱主是安排外傭瞓廳。網民指可以到平價家品店如「實惠」、「特格」選購，亦有網民有摺床可轉售。另外，有網民分享家中印尼姐姐喜歡睡在地上，有上下格床，她都寧願將自己物品放上床，將床褥放地下睡。

僱主須提供合適住宿

勞工處指引提及根據「標準僱傭合約」，僱主須為外傭免費提供合適的和設有傢具的居所。而按照合約附錄的「住宿及家務安排」，僱主應給予外傭合適及有合理私隱的住宿地方。該條文也列出了不適當住宿地方的例子，當中包括安排外傭睡於擺放在走廊而沒有私人空間的臨時牀鋪，或與異性成人或青少年同住一房間。

此外，僱主在遞交聘用外傭的申請時，須向本港政府承諾向外傭提供合適和有合理私隱的住宿地方，並在合約列明住宿安排，如是否提供獨立的房間或與甚麼家庭成員同住一房間等。如僱主未能證明有合適的住宿安排，有關申請可能會被拒絕。

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責任編輯︰王明芳