【港鐵出軌甩車門】未足一年港鐵再甩車門　上次肇事原因竟因此？

▲ 港鐵銅鑼灣站去年發生罕見意外，有列車車門在入站停車時脫落。

港鐵今日（13日）再次發生「甩車門」嚴重事故。事發在今早9時許，港鐵荃灣綫油麻地站往中環方向，至少兩個車廂車門鬆脫，卡在月台與列車中間。詳情即看：【下一頁】

翻查資料，港鐵在去年12月2日，出現同類嚴重事故。在港島綫銅鑼灣站下班繁忙時間，列車車門懷疑在行駛途中飛脫，導致港島交通大擠塞。而港鐵在事發1個月後公布調查報告，指原因為活動式軌旁廣告牌的活門面板向外傾，與正進入月台的事故列車的一對車門相撞，導致車門脫落。

港鐵在報告中指，正積極落實調查報告中的改善建議，包括為軌旁廣告牌引入預防性維修，落實承辦商加強軌旁廣告牌更換和上鎖程序，以及加強對承辦商定期督導及審核等。

而今次發生「甩車門」事故的車門為面向月台一側。港鐵指正調查事件，初步調查指有列車車門移位。未知是否與上次事故屬同一原因。

現時，荃灣綫服務受阻，其中來往荔景至佐敦站暫停服務，而來往荔景至荃灣站則維持8分鐘一班車，來往佐敦至中環站維持6分鐘一班車。港鐵現正提供免費接駁巴士，來往佐敦至荔景站。

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記者：黃穎津