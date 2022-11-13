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【港鐵出軌甩車門】港鐵指車廂第一卡轉向架偏離路軌　共疏散750名乘客【不斷更新】

社會 12:29 2022/11/13

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港鐵今日發生「甩車門」嚴重事故。（黃傑偉攝）

港鐵今日（13日）發生「甩車門」嚴重事故。事發在今早9時許，港鐵荃灣綫油麻地站往中環方向，至少兩個車廂車門鬆脫，卡在月台與列車中間。詳情即看：【下一頁

經初步調查後，港鐵擬於中午約12時半交代事故原因。

消防署表示，人員接報4分鐘後便已到達現場，肇事位置是在油麻地港鐵站往中環方向2號月台，一架8卡列車發生意故，導致列車車門移位。

消防署派出10輛消防車，8架救護車，動員65名消防及救護人員進行救援。事故中共疏散750名乘客，其中600人經油麻地港鐵站疏散至安全地方，另外150名乘客經列車車尾的緊急逃生門，經路軌前往旺角港鐵站疏散。

消防到達現場勘察相關列車後，確保列車穩固及無翻側危機，現場亦已進行全面搜索，包括車身、車底及油麻地港鐵站至旺角中間的一段路軌已進行，確保現場沒有火警跡象及乘客逗留。

事件中2名乘客不適，消防及救護發現2名傷者需要協助，包括1名女子表示不適，經救護員治理後表示無須送院，自行離開；以及一名78歲老婦在離開時手腳輕微擦傷，被送往廣華醫院治理。

警方初步調查顯示，現階段未發現事件有可疑成份。

港鐵對受影響乘客致歉並解釋事故原因。發言人指，在今早9時30分，一架荃灣線往中環方向列車轉入油麻地站時，車長聽到聲響，而列車首兩卡進入月台時便已停下。車務控制中心收到消息，便即啟動處理情況，幫助600名乘客在油麻地站經月台離開，150名乘客經車尾緊急出口斜道疏散。

初步調查指，車廂第一卡轉向架偏離路軌，路軌旁亦有設備損毀，兩道列車車門移位，料須較長時間修復。

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記者：黃穎津

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