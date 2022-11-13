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【港鐵甩車門】港鐵指車廂第一卡轉向架偏離路軌　共疏散750名乘客【不斷更新】

社會 12:29 2022/11/13

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港鐵今日發生「甩車門」嚴重事故。（網上圖片）

港鐵今日（13日）發生「甩車門」嚴重事故。事發在今早9時許，港鐵荃灣綫油麻地站往中環方向，至少兩個車廂車門鬆脫，卡在月台與列車中間。詳情即看：【下一頁

經初步調查後，港鐵擬於中午約12時半交代事故原因。事故中共疏散750名乘客，消防到達現場勘察後，確保穩固及無翻側危機，車底及路軌已進行搜索，沒有火警跡象。

事件中2名乘客不適，消防及救護發現2名傷者，包括1名女子，無須送院；以及一名78歲老婦手腳擦傷，被送往廣華醫院治理。

警方初步調查顯示，未發現事件有可疑成份。

港鐵對受影響乘客致歉。今早9時30分，轉入油朮地站時，車長聽到聲響。車務控制中心收到消息，啟動處理情況，600名乘客在月台離開，150名乘客經車尾緊急出口斜道疏散。

初步調查指，車廂第一卡轉向架偏離路軌，路軌旁有設備損毀，料須較長時間修復。

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記者：黃穎津

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