【海外投資】港夫婦花170萬投資美加房地產　本金利息盡失經紀稱不知情投訴無門

▲ 港夫婦花170萬投資美加房地產，結果卻被告知是金融產品。

近年許多業者鼓吹購買投資海外房地產，然而卻陷阱處處。本港夫婦Peter和Sandy 10多年前找了一間從事資產管理的香港代理公司，進行海外房地產投資。他們花了逾百萬投資4塊美加土地，惟公司所承諾的利息不見蹤影，共後才得知負責投資事項的新加坡公司早已被調查，苦主更達200多人。

《東張西望》近日揭露海外房地產投資陷阱，本港夫婦Sandy及Peter10年前，在經紀推銷下參與一個投資計劃，在加拿大和美國買一些未開發的土地，之後建設房地產。Sandy引述經紀表示，頭5年是發展期，會遇到較多問題，但5年之後就可以取回本金，或者待土地發展完成後賣出去再分錢。

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Peter認為，只要配套好，海外房地產是有升值能力，即使樓賣不出，地也應該值錢，可以借土地升值作為投資。而經紀也有給他們看照片，資料講到很豐富，也講到外地產品的管理者經驗豐富，

給我一個形象，就是這個產品應該有不錯的回報。

▲ Peter和Sandy夫婦10多年前起投資美加房地產項目。（影片截圖）

先後投資4個美加計劃

原來，開發土地計劃是新加坡公司發行，香港公司以代理形式在港銷售，經紀講得如此吸引，Peter和Sandy用了不足一星期考慮就決定投資，前後投資了1個美國和4個加拿大的買地計劃。

Sandy表示，加拿大和美國計劃合共約170萬，最初對方都會寄一些更新資料給他們，一路帶出來的形象都是很順利。不過，後期就沒有再收到任何更新，Sandy要求經紀提供最新資料，經紀都只口述情況。

受高回報吸引投資

直至2019年，新加坡公司派人來港，向投資者解釋計劃，在會上他們接觸了買了同樣計劃的投資者，其中Joseph也投資了類似計劃。Joseph表示，他買的是5年期計劃，每年的回報都會增加，直至5年後連本帶利收回，兩個計劃合共花了約10萬美金（約78萬港元）。

Joseph又指，當時經紀提供的資料十分精美，有齊發展地區的藍圖，還有專業人士管理，去到第3、4階段就可以獲利離場。計劃最吸引之處是，投資者透過土地增值的預計回報高達15至20%。

第一、第二年有回報，雖然不是當初所說的高回報，但算是有回報。

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新加坡公司受調查

惟到第3年，回報突然暫停，Joseph追問後雖獲回報，但只有數十元美金。之後第4、第5年更是甚麼都沒有。後來他收到新加坡投資者的通知，當地都有近200名苦主請律師控告這間公司，受官司影響，所有投資項目都要暫停，他向本港經紀查詢亦沒有結果。

在2016年，證監會已接觸過部分相關投資者了解事件，Joseph亦協助調查，因他也希望知道這間公司有甚麼問題。

究竟他們有沒有受監管，我的資金去了哪？

未必受本港法律規管

Joseph質疑新加坡銷售公司未有按承諾提供回報，而本港的代理也沒有跟進事件。《東張西望》去信代理公司，該公司回覆，他們作為銷售中介，負責匹配買賣雙方，項目資訊及發展情況，都是由新加坡公司統一發放，他們可以做的只是向新加坡公司反映問題。

從表面看以為這是投資房地產，但其實這是金融產品。證監會持牌人譚朗蔚指出，如果未開始興建樓宇，就在香港透過代理找個別散戶投資者去投資，再去發展地產項目，這是金融產品。而這些產品未必會受香港的法律規管。如果投資者做一些非香港認可的海外投資，很可能沒有保障。梁永鏗律師亦指出，產品是外國產品，買這些產品合約會寫明跟當地法律處理。

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責任編輯︰王明芳